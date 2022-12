Top 3: Die größten Fußballclubs Österreichs!

3. Dezember 2022

Obwohl in Österreich traditionell eher Wintersportler:innen das Rampenlicht genießen, dürfen wir auch auf einige traditionsreiche Fußballclubs stolz sein. Tatsächlich hat sich die Admiral Bundesliga im Laufe der vergangenen Jahre positiv entwickelt, sodass heimische Clubs immer wieder auch eine gute Rolle auf europäischer Bühne spielen können. Doch welche Clubs sind die drei größten Österreichs? Wir haben eine Topliste zusammengestellt!

SK Rapid Wien

Den ersten Platz nimmt Rekordmeister Rapid Wien ein. Die Grün-Weißen feierten seit ihrer Gründung 1897 nicht weniger als 32 Meistertitel, 28mal gab es am Ende der Saison Rang zwei. Zudem wurde Rapid 1941 – also während des Zweiten Weltkriegs – deutscher Meister. Die Hütteldorfer konnten sich 14mal zum österreichischen Pokalsieger küren, gewannen zweimal den Intertoto-Cup (1992 und 1993) sowie einmal den Mitropacup (1930). Außerdem stand Rapid 1985 und 1996 im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger. Anlässlich „100 Jahre Rapid “ stellten die Fans eine Jahrhundertelf zusammen. Ihr gehören Stars früherer Tage wie Walter Zeman, Ernst Happel, Antonin Panenka, Andreas Herzog, Dietmar Kühbauer oder Hans Krankl an.

FK Austria Wien

Zweiter in unserer Topliste ist Rapids Erzrivale, FK Austria Wien. Die Geburtsstunde der Veilchen schlug am 15. März 1911, zehn Jahre später gab es den ersten nationalen Titel. Insgesamt hält der Traditionsverein bei 23 Meister- und 27 Cuptitel (Rekord). International stehen zwei Mitropacup-Siege (1933 und 1936) und ein Intertoto-Cup-Sieg (1994) zu Buche. 1978 stand die Wiener Austria im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger. Ein Jahr später erreichten die Veilchen das Halbfinale im Europapokal der Landesmeister (Vorgänger der Champions League). In den vergangenen Jahren blieben die großen Erfolge – wie auch bei Rapid – jedoch aus. In der 2001 gewählten Jahrhundertelf stehen heimische Fußballgrößen wie Matthias Sindelar, Ernst Ocwirk, Erich Obermayer, Robert Sara und natürlich Herbert Prohaska sowie Toni Polster.

Red Bull Salzburg

Obwohl es sich hier um den jüngsten der drei österreichischen Spitzenclubs handelt, ist Red Bull Salzburg auf dem besten Weg, die Erfolge von Rapid und Austria zu übertreffen. Wer beispielsweise bei einem Fußball Wettanbieter den Ausgang einer Bundesliga-Saison tippen möchte, darf die Mozartstädter keinesfalls vergessen. RBS gewann die vergangenen neun Meisterschaften – insgesamt 13 seit 2007. Hinzu kommen neun Pokalsiege. Salzburg ist auch das in den vergangenen Jahren international erfolgreichste heimische Team. U.a. stand man 2018 im Halbfinale der Europa League und 2022 im Champions League-Achtelfinale. In der näheren Vergangenheit waren bei RBS auch einige nunmehrige Topstars unter Vertrag wie Erling Haaland, Sadio Mane oder Dayot Upamecano, Patson Daka und Karim Adeyemi.

FX