Thiem gegen Djokovic um ersten Major-Titel

31. Januar 2020

Das Tennisjahr 2020 hat seine nächste Sternstunde für Österreichs Tennisfans parat! Dominic Thiem fordert im Finale der Australian Open Titelverteidiger und Rekord-Champion Novak Djokovic – ServusTV zeigt den Showdown des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Sonntag ab 09:00 Uhr live!

Nach den zwei Endspielen bei den French Open ist der 26-jährige Lichtenwörther der erste Österreicher überhaupt, der das Finale der Australian Open erreichen konnte. Klappt’s diesmal mit dem großen Triumph? „In Paris hab ich zwei Mal gegen Rafael Nadal gespielt, jetzt geht’s gegen Novak Djokovic – ich muss immer gegen die Könige ran. Das ist jedes Mal die ultimative Herausforderung“, meint Thiem.

Sieben Mal hat der 32-jährige Serbe Down Under schon triumphiert – zuletzt 2019 im Finale gegen Rafael Nadal. Mit dem Sieg beim ATP Cup in Sydney hatte die neue Saison für den „Djoker“ schon perfekt begonnen. In Melbourne setzte er seinen Erfolgslauf fort – gegen Thiem greift er bereits nach seinem 18. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier!

Im Head to Head steht’s 6:4 für Djokovic – doch die beiden letzten Duelle gewann jeweils Thiem! Den Fünfsatz-Krimi im Semifinale der French Open 2019 und zuletzt mit 6:7, 6:3, 7:6 bei den ATP Finals in London.

Australian Open 2020, Herren-Finale

Dominic Thiem (AUT/5) – Novak Djokovic (SRB/2), So., 02.02., live ab 09:00 Uhr

PM/RED