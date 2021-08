8. August 2021

Sport Austria-Präsident Hans Niessl gratuliert Österreichs Olympia-Team zum erfolgreichen Abschneiden in Tokio: „Ein großes Dankeschön an die gesamte Olympia-Mannschaft für ihren Einsatz und ihre Leistungen. Dass Österreichs Sport ausgerechnet in der besonders schwierigen Corona-Zeit mit sieben Medaillen eines seiner besten Ergebnisse bei Olympischen Sommerspielen geschafft hat, ist ein Ausrufezeichen mit Symbolwirkung über den Sport hinaus!“

im Auftrag von Sport Austria