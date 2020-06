Strauss-Twins und Seidl/Waller in Wien Klasse für sich

28. Juni 2020

Die Vorrunde des HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup ist geschlagen. Beim dritten Stopp setzten sich am Sonntag im MaXX Sportcenter Wien die Favoriten durch. Den Turniersieg sicherten sich die topgesetzten Zwillingsschwestern Nadine Strauss/Teresa Strauss bzw. Robin Seidl/Philipp Waller. Damit stehen auch alle Zwischenrunden-Teilnehmer (8 Damen- u. 8 Herrenteams) fest. Weiter geht’s am kommenden Wochenende – erstmals seit dem Lockdown mit Zuschauern. Samstag wird am Grazer Mur-Beach gespielt, Sonntag auf der spusuSPORTinsel Wien, wo am 11. Juli auch das Finalturnier über die Bühne gehen wird. Der „Location Draft“ für die beiden Zwischenrundenturniere ist Montagabend ab 19 Uhr auf der ÖVV-Facebook-Seite live zu sehen. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)