STEELVOLLEYS Linz-Steg zum zweiten Mal DenizBank AG VL-Meister

18. April 2021

ASKÖ STEELVOLLEYS Linz-Steg ist zum zweiten Mal nach 2019 Volleyball-Staatsmeister. Das Team von Erfolgscoach Roland Schwab gewann Sonntagabend auch das zweite DenizBank AG VL Women-Finalspiel gegen UVC Holding Graz, setzte sich im Raiffeisen Sportpark souverän 3:0 (25:7, 25:20, 25:21) durch. Das erste Duell in Amstetten am vergangenen Mittwoch hatten die Steelgirls in vier Sätzen für sich entschieden.

Graz war erst im dritten Durchgang ein ebenbürtiger Gegner. In den ersten beiden Sätzen lagen die Gastgeberinnen nie voran. Nach nur 72 Minuten verwertete Andrea Duvnjak den ersten Matchball. Alles in allem trat Linz-Steg in der Best-of-3-Finalserie konstanter und fokussierter auf. Die Stahlstädterinnen sind damit nicht nur Meister, sondern wie 2019 auch Double-Sieger. Denn bereits das Austrian Volley Cup-Finale Ende Februar konnte man gegen Graz gewinnen. Mehr

