Sport Austria verwendet höhere Förderung für Entlastung seiner Mitglieder

27. Januar 2023

Am Donnerstagabend fiel im Haus des Sports in Wien der Startschuss zu einer großen Service-Offensive der Bundes-Sportorganisation Sport Austria! Im Rahmen ihres Neujahrsempfangs kündigte die offizielle Interessenvertretung des organisierten Sports an, über ihren Anteil an der erreichten Erhöhung der Besonderen Bundes-Sportförderung ihre Serviceangebote bis hin zur Einführung von „Shared Services“ für die Mitglieder weiter auszubauen.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Wir werden diese Mittel im Sinne unserer Mitglieder einsetzen. Dementsprechend haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere bereits schon jetzt umfangreichen Serviceleistungen weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Gleichartige Arbeiten – beispielsweise in der Buchhaltung, bei der Förderabwicklung, im Bereich der Kommunikation oder im Bereich der EDV – könnten künftig über eine gemeinsame Stelle abgewickelt werden.“ Bei welchen Tätigkeiten konkret die Kräfte gebündelt werden sollen, wird nun mit den Mitgliedern erarbeitet.

Niessl: „Da die Bürokratie zuletzt immer größer geworden ist, wollen wir hier gegensteuern und unsere Mitgliedsverbände spürbar entlasten. Es geht um effizientes Arbeiten und um einen effizienten Mitteleinsatz. Gemeinsame Abwicklungsprozesse verringern die Kosten und den zeitlichen Arbeitsaufwand für den Einzelnen bzw. die Einzelne und erhöhen den Output aller. Damit kann der organisierte Sport noch mehr für die Gesellschaft leisten!“

