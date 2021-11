Posthume Sport Austria-Ehrenmitgliedschaft für Rudolf Hundstorfer

7. November 2021

Im Rahmen der Sport Austria-Generalversammlung wurde dem unerwartet am 20. August 2019 67-jährig verstorbenen Sport Austria-Präsidenten Rudolf Hundstorfer die posthume Ehrenmitgliedschaft der Bundes-Sportorganisation Sport Austria verliehen. Diese höchste Ehrung nahmen Familienmitglieder Rudolf Hundstorfers, angeführt von Ehefrau Karin Risser, am Freitag in Wien entgegen.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Aufgrund von Corona hat sich diese Ehrung leider um ein Jahr verschoben. Umso mehr freut es mich, dass wir unserem leider viel zu früh verstorbenen Rudi Hundstorfer die posthume Ehrenmitgliedschaft verleihen dürfen. Seine Arbeit als Sport Austria-Präsident war geprägt von hohem persönlichen Einsatz und vom Willen Probleme zu lösen.“

Während Hundstorfers Amtszeit…

unterstützte Sport Austria erstmalig ihre Verbände bei der Teilnahme an den World Games,

wurden erstmals statistisch belegbare Zahlen zur Sportvereinsmitgliedschaft der ÖsterreicherInnen erhoben,

fand erstmals der Sport Austria Summit als Netzwerkveranstaltung im Sport statt.

Außerdem brachte Rudolf Hundstorfer…

seine Expertise im neuen Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 ein,

wirkte er maßgeblich an den Verhandlungen zur Umsetzung der sportpolitischen Ziele des Regierungsprogramms 2017-2021 mit

und setzte sich für die Realisierung der täglichen Bewegungseinheit an Österreichs Pflichtschulen ein.

Oberstes Ziel Hundstorfers in seiner Funktion als BSO-Präsident war es, die Rahmenbedingungen der Sportverbände und der 15.000 Vereine zu verbessern. Dem nicht genug bewies der ehemalige Handballspieler und langjährige Präsident des Wiener Handball Verbandes im Rahmen des Statutenprozesses der Bundes-Sportorganisation einen Blick für die zukünftigen Herausforderungen des Sports und die Wichtigkeit moderner Strukturen.

Hans Niessl: „Seine Arbeit als Sport Austria-Präsident war geprägt von hohem persönlichen Einsatz. Sport als Querschnittsmaterie war für den ehemaligen Gewerkschafter und Sozialminister pure Gesellschaftspolitik. Für sein Engagement und seinen Einsatz danken wir ihm aus ganzem Herzen!“

im Auftrag von Sport Austria