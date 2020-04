3. April 2020

Österreichs Handball-Fans müssen aufgrund der Coronakrise leider bis zur kommenden Saison warten, ehe sie die heimischen Top-Teams wieder live in der Halle oder im TV miterleben dürfen. Umso erfreulicher ist es, dass ORF Sport+ am Samstag ab 17 Uhr einen echten Champions League-Leckerbissen in voller Länge und mit Originalkommentar zeigt, nämlich den sensationellen 32:31 (16:14)-Sieg von Bregenz Handball über den SC Magdeburg am 12. November 2005! Ganze Meldung

PM/RED