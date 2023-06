ÖVV-Teams heiß auf Heimspiel-Doppel in Ried

Am Samstag haben die ÖVV-Nationalteams erstmals in dieser CEV European Silver League-Saison Heimvorteil. Die Spieler:innen brennen darauf, sich im Raiffeisen Volleydome Ried ihren Fans präsentieren zu dürfen. Die Damen eröffnen das „Heim-Doppel“, treffen ab 14 Uhr auf Lettland, die Herren empfangen ab 17.30 Uhr Ungarn. Natürlich wünschen sich die ÖVV-Spieler:innen zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Tribünen. All jene Fans der rotweißroten Nationalteams, die nicht im Volleydome dabei sein können, seien die ORF SPORT +-Liveübertragungen ans Herz gelegt.

Niklas Etlinger kennt die Stimmung im im Herbst 2021 eröffneten Raiffeisen Volleydome besonders gut, trug der ÖVV-Außenangreifer doch die vergangenen drei Saisonen den Dress des UVC McDonald’s Ried. „Die Stadt ist Volleyball-verrückt im positivsten Sinn. Im Volleydome kann es so richtig abgehen. Alle leben hier das Motto ‚Volleyball im Innviertel‘ so richtig. Die neue Halle war natürlich ein großer Schritt. Hier wird wirklich etwas aufgebaut, das merkt man an allen Ecken und Enden“, erklärt der 23-Jährige.

Beim souveränen 3:0-Erfolg zum Silver League-Auftakt am Mittwoch in Georgien war Etlinger mit zehn Punkten drittbester ÖVV-Scorer. „Wir sind als Team heiß darauf, unsere Leistung aus dem ersten Spiel vor heimischer Kulisse zu bestätigen. Für mich ist es natürlich ein ganz besonderes Spiel, weil Ried in den vergangenen drei Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden ist“, erklärt Etlinger, der schon bei den EM-Qualifikationsspielen im vergangenen August in Ried dabei und gegen Lettland als Topscorer Österreichs bester Spieler war.

Am Samstag heißt der Gegner Ungarn und ist wesentlich stärker einzuschätzen als Georgien zum Auftakt. „Nach der Leistung am Mittwoch waren wir alle sehr happy“, so ÖVV-Herren-Headcoach Radovan Gacic, „wissen aber auch, dass es unserer jungen Mannschaft noch etwas an Konstanz fehlt. Viel wird vom Service bzw. Block und der Defense abhängen. Diese Elemente haben gegen Georgien wirklich gut funktioniert.“

