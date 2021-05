ÖVV-Herren schlagen EM-Gastgeber Tschechien

16. Mai 2021

Österreichs Volleyball-Herren-Nationalteam befindet sich in der letzten Phase der Vorbereitung auf die CEV European Silver League, die von Freitag bis Sonntag mit dem Heimturnier in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten startet. In den vergangenen drei Tagen standen in České Budějovice zwei freundschaftliche Länderspiele gegen EuroVolley-Gastgeber Tschechien auf dem Programm sowie ein gemeinsames Training unter Wettkampfbedingungen. Im ersten Match mussten sich die Österreicher noch 0:3 (18:25, 14:25, 22:25) geschlagen geben, das zweite konnte allerdings mit 3:2 (25:23, 18:25, 19:25, 25:22, 15:13) gewonnen werden. Team-Neuling Johannes Kratz war beide Male Topscorer für Rotweißrot mit 14 bzw. 21 Punkten. Mehr

Im Auftrag des ÖVV