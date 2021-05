ÖVV-Damen unterliegen Griechenland, Chance weiter intakt

10. Mai 2021

Österreichs Volleyball-Damen-Nationalteam musste sich im abschließenden Spiel des ersten Qualifikationsturnier zur CEV EuroVolley 2021 in Larissa Gastgeber und Favorit Griechenland 0:3 (14:25, 8:25, 18:25) geschlagen geben. Die ÖVV-Damen kommen daher als Gruppendritte nach Graz, wo vom 13. bis 15. Mai im Raiffeisen Sportpark die Retourspiele gegen Spanien, Norwegen und eben Griechenland auf dem Programm stehen.

Zum EM-Quali-Auftakt gegen die Ibererinnen wäre durchaus mehr als ein 1:3 möglich gewesen, gegen die Skandinavierinnen fuhren die Österreicherinnen den angestrebten 3:0-Sieg ein, den physisch überlegenen Griechinnen hatten sie Sonntagabend allerdings nur wenig entgegenzusetzen. Diese hatten schon in den ersten beiden Spielen keinen Satzverlust hinnehmen müssen, konnten ihren Heimvorteil also optimal ausnützen.

ÖVV-Teamchef Jan de Brandt: „Heute gab es einen Niveau-Unterschied. Griechenland hat wirklich kraftvolle Spielerinnen, und die haben auch eine sehr gute Leistung gebracht. Generell ist das eingetreten, was sich vermutet hatte: Das Spiel gegen Spanien war sehr entscheidend für das gesamte Turnier. Das Wichtigste war aber, gegen Norwegen mit 3:0 zu gewinnen. Das bedeutet, dass wir in Graz noch immer die Chance haben, wenn wir dort Spanien schlagen und nochmals Norwegen. Dann sehen wir weiter. Die Chance, sich zu qualifizieren, ist noch immer da. Und die wollen wir nützen!“ Bericht in voller Länge

im Auftrag des ÖVV