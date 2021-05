ÖVV-Burschen fahren zur Europameisterschaft!

Riesenerfolg für Österreichs Volleyball-Nachwuchs, das ÖVV-Jugendnationalteam der Burschen hat sich für die CEV U17 European Championship 2021 von 10. bis 18. Juli in Albanien qualifiziert! Die Auswahl von Cheftrainerin Nina Sawatzki konnte von Mittwoch bis Freitag beim Turnier in Viana do Castelo/POR zunächst einen Punkt gegen Türkei erkämpfen, dann Gastgeber Portugal in drei Sätzen besiegen und zum Abschluss auch Spanien mit 3:0 in die Schranken weisen. Als Zweiter im Pool E musste man allerdings noch Ergebnisse aus den anderen Quali-Gruppen abwarten. Samstagabend hatten die ÖVV-Burschen endlich Gewissheit, als einer der beiden besten Gruppenzweiten das EM-Ticket in der Tasche zu haben! Berichte zum Thema in voller Länge auf volleynet.at

