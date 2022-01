Österreichs Turnsportler des Jahres: Marlies Männersdorfer und Vinzenz Höck

1. Januar 2022

Marlies Männersdorfer gewann 2021 eine Weltcup-Silbermedaille im Bodenturnen, erreichte als erste Österreicherin das Turn-WM-Mehrkampf-Finale. Vinzenz Höck gewann den Gesamtweltcup 2020/21 im Ringeturnen, drei Einzelweltcups 2021 – und verpasste bei der WM als Fünfter die Bronzemedaille nur um einen Zehntelpunkt. Dafür wurden die beiden mit dem Titel „ÖFT-Sportler*in des Jahres 2021″ ausgezeichnet. Für Männersdorfer ist es der erste solche Erfolg, für Höck bereits der fünfte nach 2014, 2017, 2019 und 2020.

Die traditionelle „Sportlerwahl des Jahres“ des Österreichischen Fachverbandes für Turnen (ÖFT) fand wieder von Mitte Dezember bis exakt zum Jahreswechsel statt. Eine prominent besetzte Experten-, VIP- & Medienjury sowie ein Online-Fan-Voting mit tausenden abgegebenen Stimmen ermittelten zu gleichen Teilen das Ergebnis. Beide Siege fielen überzeugend aus, mit eindeutigen Mehrheiten in beiden Abstimmungs-Teilbereichen.

Die 24-jährige Heeressportlerin Marlies Männersdorfer lebt, nachdem sie mit dem Turnen in Gänserndorf begonnen hatte, seit Jahren in Vorarlberg: „Ich blicke zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mein Highlight war das WM-Finale, ein unvergessliches Erlebnis. Es ehrt mich sehr, die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres zu erhalten und ich freue mich sehr darüber. Ein Danke an alle, die für mich gevotet haben. Einen besonderen Dank möchte ich meinen Trainern Daniel und Katka Rexa aussprechen, die mich in jeder Weise unterstützen. 2022 möchte ich an meine Ergebnisse des Vorjahres anschließen und sie übertreffen.“

Vinzenz Höck blickt auf ein „unglaublich ereignisreiches Jahr zurück. Der Wettkampfkalender war 2021 dicht gefüllt und ich konnte die hohen Erwartungen, die ich vor allem an mich selbst gestellt habe, mehr als erfüllen.“ Der 25-jährige Grazer, der als Heeressportler in Innsbruck lebt und dort am ÖFT-Bundesstützpunkt trainiert, sieht „die Auszeichnung als Sportler des Jahres nicht nur als Wertschätzung meiner Erfolge 2021, sondern auch als Ansporn für 2022. Sie bildet für mich einen schönen Start ins neue Jahr.“

Marlies Männersdorfer gewann die ÖFT-Sportlerinnenwahl mit 57 % der Wertungsstimmen. Hinter ihr reihten sich Kunstturn-Olympia-Teilnehmerin Elisa Hämmerle und die Turn-EM-Neunte Jasmin Mader auf den Rängen 2 und 3 ein. Vinzenz Höck setzte sich sogar mit 75 % durch. Ihm folgte Turn-WM-Finalist Alexander Benda auf Platz 2. Die Trampolinspringer Benny Wizani und Niklas Fröschl, bei der EM 2021 gemeinsam Vierte im Synchronwettkampf, wurden Dritte der ÖFT-Sportlerwahl.

Turnverbands-Präsident Prof. Friedrich Manseder: „2021 war für den ÖFT trotz der schwierigen Pandemie-Situation ein besonders erfolgreiches Jahr. Im Kunstturnen und im Trampolinspringen, auch in der Sportakrobatik und im Team-Turnen, überboten unsere Asse davor bestehende historische Bestmarken. Die Turn-WM war unsere erfolgreichste seit 71 Jahren. Umso mehr freue ich mich darauf, Marlies Männersdorfer und Vinzenz Höck ihre Auszeichnungen als ÖFT-Sportlerin und -Sportler des Jahres bald persönlich überreichen zu dürfen.“

Der ÖFT führte die Wahl zur/zum Turnsportler*in des Jahres bislang 18 Mal durch. Die bisherigen Sieger*innen:

2021: Marlies Männersdorfer (V, Kunstturnen) und Vinzenz Höck (St, Kunstturnen)

2020: Elisa Hämmerle (V, Kunstturnen) und Vinzenz Höck

2019: Elisa Hämmerle und Vinzenz Höck

2018: Nicol Ruprecht (T, Rhythmische Gymnastik) und Benny Wizani (W, Trampolinspringen)

2017: Nicol Ruprecht und Vinzenz Höck

2016: Nicol Ruprecht und Benny Wizani

2015: Lubi Gazov (OÖ, Sportaerobic) und Fabian Leimlehner (OÖ, Kunstturnen)

2014: Lubi Gazov und Vinzenz Höck

2013: Lubi Gazov und Fabian Leimlehner

2012: Lisa Ecker (OÖ, Kunstturnen) und Fabian Leimlehner

2011: Caroline Weber (V, Rhythmische Gymnastik) und Fabian Leimlehner

2010: Caroline Weber und Fabian Leimlehner

2009: Caroline Weber und Fabian Leimlehner

2008: Caroline Weber und Gabriel Rossi (St, Kunstturnen)

2007: Andrea Rührlinger (OÖ, Kunstturnen) und Fabian Leimlehner

2006: Sabrina Pilhatsch (St, Rhythmische Gymnastik) und Fabian Leimlehner

2005: Carina Hasenöhrl (K, Kunstturnen) und Marco Baldauf (V, Kunstturnen)

2004: Carina Hasenöhrl und Marco Baldauf

ÖFT