ÖHB-Damen lösen WM-Ticket

21. April 2021

Mit einem Gesamtscore von 58:55 schaffte Österreichs Handball Frauen Nationalteam die Sensation über Polen im WM Play-off, beendete damit eine zwölfjährige Durststrecke und fährt erstmals seit der WM 2009 in China wieder zu einem Großereignis. Insgesamt ist es für Österreichs Frauen die 13. WM-Teilnahme der Geschichte. Die WM 2021 wird von 2. bis 19. Dezember in Spanien ausgetragen. Am Weg dorthin stehen ein Kick off zur Heim-EURO 2024, Trainingslehrgänge, die Auslosung der WM Vorrundengruppen, der Auftakt in die Qualifikation zur Women´s EHF EURO 2022 und natürlich die Vorbereitung auf die WM selbst, am Programm. Mehr

ÖHB