Niessl: „Nationalfeiertag als Impuls für mehr Bewegung!“

25. Oktober 2021

Sport Austria-Präsident Hans Niessl appelliert, den Nationalfeiertag für Bewegung zu nützen. „Nehmen wir den Feiertag zum Anlass, um uns sportlich zu betätigen. Betrachten wir ihn generell als Impuls für mehr Bewegung! Das bisher so hervorragende Oktober-Wetter bietet sich doch perfekt für Freiluftaktivitäten an. Sport und Bewegung machen uns gesünder und darüber hinaus auch unsere Wirtschaft fit“, betont Österreichs Sport-Oberhaupt.

So ist laut SportsEconAustria hierzulande jeder 14. Arbeitsplatz unmittelbar oder mittelbar auf die Sportbranche zurückzuführen. Außerdem ist der Sport mit 7,1 Mrd. Euro an Abgaben für 3,7% der staatlichen Einnahmen verantwortlich. Im Gesundheitsbereich ersparen Sport und Bewegung dem Staat in Normalzeiten jährlich rund 530 Mio. Euro, Unfallkosten bereits abgezogen. Und dies, obwohl die Bewegungshäufigkeit der Bevölkerung noch stark ausbaufähig wäre. Denn bereits vor der Corona-Krise haben sich 30% der Bevölkerung nicht ausreichend bewegt, waren außerdem 30% der Kinder fettleibig und adipös. Würden sich aber nur 10% der Bevölkerung mehr bewegen, kämen weitere 100 Mio. Euro Ersparnis pro Jahr dazu.

Erschreckend sind Zahlen der Statistik Austria, aus denen abzuleiten ist, dass in Österreich pro Jahr rund 7.800 Menschen an den Folgen von Bewegungsmangel sterben. Niessl: „Dabei wären laut WHO für Erwachsene bereits 150 Minuten Bewegung in der Woche ausreichend. Eine Wanderung am Nationalfeiertag wäre also zumindest für diese Woche schon ausreichend und ein guter Impuls für die Wochen und Monate danach. Österreichs Sportvereine stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite.“

Mehr: www.fitsportaustria.at

im Auftrag von Sport Austria