Linz-Steg-Meistermacher Schwab mit Leonidas ausgezeichnet

Askö Linz-Steg-Erfolgscoach und ÖVV-Damen-Co-Trainer Roland Schwab wurde eine große Ehre zu teil. Der 36-Jährige erhielt den Leonidas in Bronze in der Kategorie „Salzburgs Trainer des Jahres“. Bereits seit 1985 veranstalten die Salzburger Nachrichten diese Wahl. Anders als in den vergangenen Jahren wurden die Löwen in den Sparten Sportlerin, Sportler, TrainerIn und Rookie wegen der Covid-19-Pandemie allerdings nicht im Rahmen einer stilvollen Gala Anfang April, sondern erst verspätet und einzeln den Preisträgern überreicht. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)