Letzter gemeinsamer Auftritt von Doppler/Horst

Erst vor zwei Wochen war Wien Bühne für die Beachvolleyball-Europameisterschaften, ab Freitag steht in der Bundeshauptstadt bereits das nächste Highlight auf dem Programm. Bis Sonntag geht am EM-Sidecourt-Gelände auf der Wiener Donauinsel das HYPO NOE PRO 160 presented by WGFM in Szene. Es ist der vierte Stopp der höchsten Turnierserie der Austrian Beach Volleyball Tour PRO und für Clemens Doppler und Alex Horst ein ganz besonderes Event. Die Vize-Weltmeister 2017 bestreiten nämlich ihr allerletztes gemeinsames Turnier.



Für die heimischen Beachvolleyball-Fans bietet sich also noch einmal die Gelegenheit, die Routiniers hautnah als Team zu sehen. Ein Großteil des EM-Setups auf der spusuSPORTinsel blieb erhalten, allen voran 1200 Tribünen-Sitzplätze. Insgesamt werden 10.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Vor Doppler/Horst sind Christoph Dressler/Xandi Huber topgesetzt. Die beiden Spitzenduos werden u.a. von den Dritten der am Sonntag zu Ende gegangenen Staatsmeisterschaften, Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig, und Johannes Kratz/Florian Ertl gefordert. Bei den Damen führen Viktoria Fink/Eva Freiberger vor Birgit Schöttl/Anna Mayr, Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic und Astrid Bauer/Sophie Haselsteiner die Setzliste an. Auch internationale Teams haben sich angesagt.

Info zum Ticketing findet Ihr HIER. Mit einem Ticket erhält man Zugang zum Eventareal. Wie bei allen Veranstaltungen in der Bundeshauptstadt gilt die 3-G Regel der Stadt Wien (getestet, geimpft, oder genesen). Alle BesucherInnen müssen sich gemäß Contact-Tracing registrieren.

Die Spiele des HYPO NOE PRO 160 presented by WGFM können natürlich auch im LIVESTREAM der ABVT mitverfolgt werden!

HYPO NOE PRO 160 presented by WGFM

(26. – 29. August, spusuSPORTinsel)

26.08., 15:00: Qualifikation

27.08., 08:30: Hauptbewerb (Centercourt & Sidecourts)

28.08., 09:00: Hauptbewerb (Centercourt & Sidecourts)

29.08., 09:00: Hauptbewerb (Centercourt)

