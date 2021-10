Kiesenhofer und Kriechmayr erstmals Sportler des Jahres

14. Oktober 2021

Olympia-Shootingstar Anna Kiesenhofer und Ski-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr sind Österreichs Sportler des Jahres 2021. Über weitere Auszeichnungen mit NIKIs im Rahmen der 25. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala im Wiener Konzerthaus vor rund 900 Gästen – allen voran Bundespräsident Alexander Van der Bellen – dürfen sich der FC Red Bull Salzburg (Mannschaft des Jahres), Langläuferin Carina Edlinger und Handbiker Walter Ablinger als Sportlerin und Sportler des Jahres mit Behinderung sowie Gregor Högler als Trainerpersönlichkeit des Jahres freuen.

Sarah-Maria Baumegger und Alexander Flechl sind Special Olympics Sportlerin und Sportler des Jahres. Sportler mit Herz ist Markus Lahmer. Die Trophäe für den Aufsteiger des Jahres geht an Johannes Lamparter. Zum 50-jährigen Jubiläum der Sporthilfe wurde von den Fans DER Sportmoment der letzten fünf Jahrzehnte gewählt. Diese Auszeichnung geht an Hermann Maier für seinen spektakulären Sturz in Nagano 1998.

Gewählt wurden die Sportler des Jahres wie gewohnt von den Mitgliedern von Sports Media Austria, der Vereinigung Österreichischer Sportjournalisten. In den Kategorien Aufsteiger des Jahres und Sportler mit Herz wurden die heimischen Sportfans um ihre Stimmen gebeten, die Trainerpersönlichkeit des Jahres kürte eine Sport Austria-Expertenjury. Im Rahmen der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala wurden am Golden Carpet auch die Jugendsportpreisträger ausgezeichnet sowie der internationale Gaststar Aksel Lund Svindal auf der Straße der Sieger verewigt.

Gewinner der 25. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala im Überblick

Sportlerin des Jahres presented by Bridgestone: Anna Kiesenhofer, Radsport

Sportler des Jahres presented by Hervis: Vincent Kriechmayr, Ski Alpin

Mannschaft des Jahres presented by Volksbank: FC Red Bull Salzburg, Fußball

Sportlerin des Jahres mit Behinderung presented by Mastercard: Carina Edlinger, Langlauf

Sportler des Jahres mit Behinderung presented by Geberit: Walter Ablinger, Handbike

Special Olympics Sportlerin des Jahres presented by Coca-Cola: Sarah-Maria Baumegger, Schwimmen

Special Olympics Sportler des Jahres presented by Coca-Cola: Alexander Flechl, Golf

Trainerpersönlichkeit des Jahres presented by ZGONC: Gregor Högler, Leichtathletik

Aufsteiger des Jahres presented by Technogym / the fitness company: Johannes Lamparter, Nordische Kombination

Sportler mit Herz presented by Österreichische Lotterien: Markus Lahmer

Goldener Moment presented by Lindt: Hermann Maier

PM/RED