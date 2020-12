Grünweißer Kollaps vor der Zielgeraden

17. Dezember 2020

Man kann gegen Red Bull Salzburg verlieren, aber Rapid wurde beim 2:6 am Mittwoch im Achtelfinale des Uniqa ÖFB-Cup vom Titelverteidiger regelrecht zerlegt und vorgeführt. Die Hütteldorfer agieren mittlerweile kraft- und saftlos, sind nicht einmal mehr in der Lage, sich gegen eine Niederlage zu stemmen oder sich halbwegs zu wehren. Unterm Strich wurde es diesmal eine sportliche Hinrichtung. Grünweiß schleppt sich in die Winterpause, ist auf den letzten Metern kollabiert und völlig zusammengebrochen. Unwürdig für diesen Traditionsverein.

