12. Juli 2021

„Football is coming Rome!” brüllte Italiens Kapitän Ciellini in die TV-Kamera nach dem gewonnen Final-Krimi um die Europameisterschaft, Italiens Team versetzte ein ganzes Land in einen Freudentaumel, weil man den blitzartigen Rückstand weggesteckt hat, nach einem 1:1 im Elfmeterschießen die besseren Nerven zeigte. England hingegen versank in einem Meer von Tränen.