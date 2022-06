Etwas Feines könnte entstehen

4. Juni 2022

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat gleich bei der Premiere unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick viel von dem umgesetzt, was der Deutsche sehen will. Das Team soll wieder Spaß machen beim Zusehen, im besten Sinne unterhalten. In der UEFA Nations League siegten die Österreicher in Osijek gegen Kroatien mit 3:0. Es war der erste Erfolg von Rotweißrot im 6. Versuch gegen die Kroaten. Das macht Lust auf mehr. Alaba und Hinteregger waren gar nicht dabei, dafür zeigten andere ihre Klasse. Wie etwa Gernot Trauner. Wenn die Österreicher brav am Teppich bleiben und nicht abheben, könnte unter Ralf Rangnick tatsächlich noch etwas Feines entstehen.