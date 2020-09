Esbjerg eilt zum nächsten Sieg

17. September 2020

Dänemarks Meister Esbjerg setzte seinen Erfolgslauf fort, gewann Mittwochabend auch sein fünftes Saisonspiel in der Bambusa Kvindeliga. Bei Horsens setzte sich das Team von Sonja Frey souverän 34:25 (17:12) durch. Die 27-jährige Wienerin zog einmal mehr perfekt die Fäden in Esbjergs Spiel und zeichnete für vier Tore verantwortlich. Am kommenden Sonntag ist das dänische Topteam zum zweiten Mal in dieser Saison im Champions League-Einsatz, empfängt CSM Bucuresti. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)