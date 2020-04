EM-Bronzenen Gasser und Seiner beenden Karriere

8. April 2020

Erst Anfang November 2019 hatten Eva Gasser (24) und Franziska Seiner (17) Österreichs erste Europameisterschafts-Medaille in der Sportakrobatik gewonnen. Die Weltmeisterschaft Ende Mai 2020 in Genf hätte der letzte internationale Wettkampf der beiden reinen Amateur-Spitzensportlerinnen sein sollen. Durch die WM-Absage bzw. Verschiebung auf 2021 zog das Duo nun allerdings einen vorzeitigen Schlussstrich ohne neuen abschließenden Höhepunkt.

Bereits im Weltcup 2019 hatten die Kärntnerin Gasser und die Steirerin Seiner – beide starteten für das Sportakrobatik-Leistungszentrum ATG Graz – mit einem vierten und einem fünften Platz für Aufsehen gesorgt. Nun erläutert Eva Gasser, auch stellvertretend für ihre Staatsmeisterin-Kollegin, die Beweggründe für den Rücktritt mit sofortiger Wirkung: „Es fehlt uns jetzt die Perspektive, der (noch nicht fixierte, Anm.) neue WM-Termin ist für uns zu weit weg.“

Gasser weiter: „Wir unterstützen natürlich die Verschiebung der WM wegen der Corona-Pandemie, da die Gesundheit immer vorgeht. Es war geplant, dass Franziska und ich nach der WM und nach der Staatsmeisterschaft im Juni aufhören. Die Verschiebungen haben jetzt zur Entscheidung geführt, gleich zurückzutreten. Franziska wird sich eine Auszeit von der Sportakrobatik nehmen. Ich selbst habe vor, als Trainerin in meinem Verein tätig zu werden. Wir sind gerade in der Planung für meine Aufgabenbereiche.“

Hannah Suntinger, Grazer Heimtrainerin der EM-Bronzenen: „Die WM 2020 wäre der krönende Abschluss für uns alle gewesen. Leider hat uns die derzeitige Situation einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es tut mir sehr leid, zwei so talentierte und zielstrebige Sportlerinnen nicht mehr auf ihrem Weg weiter begleiten zu können, freue mich aber über alle Momente und Erfolge, auf die wir gemeinsam zurück blicken können.“

Leonor Vareta, Österreichs Nationaltrainerin aus Portugal: „Although it doesn’t come as a surprise, it still saddens me to realize that it’s over. Nothing ever prepared any of us to deal with something like this pandemic. All of a sudden half way through a season, three months before our biggest competition it’s over… It was an absolute pleasure to coach these two ladies. Their commitment, their joy, their hard work: no wonder we made history together! From my side, as their National Coach, it was an honour to be part of their last beautiful journey, they will surely never be forgotten.”

Theresa Longin, ÖFT-Bundesfachwartin für Sportakrobatik: „Ich finde den Rücktritt der beiden sehr schade. In der aktuellen Situation ist die Entscheidung allerdings verständlich. Eva und Franziska haben Großartiges für die Sportakrobatik in Österreich geleistet. Sie sind ein Vorbild für viele junge Sportlerinnen und Sportler. Ich gratuliere noch einmal herzlich zu dieser Karriere, die ihren Höhepunkt mit EM-Bronze 2019 hatte, und wünsche Eva und Franziska Alles Gute für ihre Zukunft!“

Turnverbands-Präsident Prof. Friedrich Manseder: „Ich bedaure den Rücktritt unserer Aushängeschilder natürlich sehr. Ihre Beweggründe kann ich jedoch nachvollziehen und wünsche ihnen das Beste. Es würde mich sehr freuen, wenn sie ihrem Sport in anderer Form erhalten bleiben – dass sich das bereits abzeichnet, stimmt mich zuversichtlich.“

(ÖFT)