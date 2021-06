Eine Vorrunde der Rechenschieber

24. Juni 2021

Diese Fußball-Euro war bisher nicht revolutionär, am Sport an sich hat sich in den Vorrundenspielen nichts verändert, die ganz großen

Favoriten wie Italien oder Frankreich stehen im Viertelfinale. Und auch Deutschland hat gegen Ungarn (2:2) gerade noch den Kopf aus der

Schlinge gezogen. Portugal, der Titelverteidiger, lebt in erster Linie vom überragenden Cristiano Ronaldo, der mit seinen bislang fünf erzielten Treffern am besten Weg zum Torschützenkönig dieser Euro ist. Die Engländer schummeln sich so durch, ohne zu überzeugen. Auch die Österreicher sind noch dabei. Das ist nach Betrachtung der Vorrunde aller Ehren Wert. Beim Rest regierte der Rechenschieber.

