Ein glatter Schnitt ist oft besser

13. Oktober 2021

Es war zu befürchten, von Österreichs Fußballnationalmannschaft in der derzeitigen Verfassung einen Sieg in Dänemark zu verlangen, das wäre ungerecht gewesen, Rotweißrot ging zwar mit einem 0:0 in die Pause, letztlich aber verlor man mit 0:1. Im Angriff herrschte Flaute. Von der EM-Form ist man weit entfernt, Teamchef Franco Foda ist nicht nur angezählt, sondern er müsste die Konsequenzen ziehen, seinen Platz frei machen. Der zögerliche Stil des Teams hat dazu geführt, dass die WM in Katar vergeigt wurde. Das „Klagenfurt-Doppel“ gegen Israel und Moldawien ist fast schon bedeutungslos, auch wenn es noch das Hintertürchen Playoff (Nations League) gibt. Der Ball liegt bald bei Wintner-Nachfolger Milletich. Kein leichtes Erbe. Wobei ein glatter Schnitt oft besser ist, als ein Zögern und Zaudern.

