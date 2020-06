E-Sport-Wetten mit Livestreams

28. Juni 2020

Keine Spiele – keine Wetten. Das ist natürlich nicht befriedigend weder für Wettanbieter noch für Wettfreunde, die jede Woche mit ihrem Team mitfiebern und ein paar Euro auf den Sieg platzieren. Neben den wenigen Spielen in der weißrussischen Liga, wo der Spielbetrieb weiterging, wurden während des Corona-Lockdowns verstärkt e-Sports-Events ins Programm aufgenommen.

Mit Erfolg. Die Spiele mit FIFA 2020, NBA2K, CS: GO, DOTA oder League of Legends haben dank der extrem hohen Nachfrage nun einen festen Platz im Programm der Online Sportwetten in Österreich. Einige Wettanbieter übertragen die Begegnungen mittlerweile sogar im Livestream, was nur noch mehr Spaß beim Wetten bietet.

Livewetten sind das Salz in der Suppe

Mit Livewetten können sogar noch während einer laufenden Partie Wetten abgegeben werden. Wer ein Spiel im Livestream oder in der vielfach auch angebotenen Live-Animation mitverfolgt, kann sich leicht einen Überblick über den Spielverlauf verschaffen. Wenn das Gefühl aufkommt, das noch ein oder zwei Tore fallen oder vielleicht auch nicht, kann über die Live-Wettangebote noch bis kurz vor dem Spielende schnell eine Wette auf die Anzahl der Tor oder auf den Sieger platziert werden. Wettfreunde sind somit hautnah dabei und können ihren Fußballsachverstand mit etwas Glück so leicht in bare Münze verwandeln.

Die Wettquoten ändern sich dabei ständig mit dem Zeitablauf und abhängig von Ereignissen auf dem Spielfeld. Wenn beispielsweise ein klarer Favorit in der ersten Halbzeit noch kein Tor geschossen hat, kann mit ein der deutlich höheren Quote als vor dem Beginn eines Spiels noch auf einen Sieg des Favoriten gesetzt werden. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Livewetten heute mit zu den beliebtesten Wettarten zählen und fast neunzig Prozent vom Umsatz der Wettanbieter ausmachen.

Bonus kann ebenfalls genutzt werden

Wer sich als neues Mitglied bei einem Wettanbieter registriert kann fast immer einen Bonus bei der ersten Einzahlung in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um ein Bonusgeld zur Erhöhung des Startguthabens, eine Freiwette oder manchmal auch um einen sogenannten Quoten-Boost, bei dem die eigentliche Quote stark erhöht wird.

Hinzu kommen regelmäßig Promotionen mit neuen Bonusangeboten. Manche Online-Buchmacher bieten auch ein Treueprogramm an, bei dem sich Spieler mit ihren Einsätzen Treuepunkte verdienen können, die später in Cashback umgewandelt werden.

Um sich den Bonus und die damit erzielten Gewinne auszahlen zu können, müssen jedoch zuerst die Umsatzbedingungen erfüllt werden. Diese sehen meist vor das der Bonusbetrag einige Male in Sportwetten umgesetzt werden muss, wobei eine bestimmte Mindestquote einzuhalten ist. Bei den besseren Wettanbietern können auch Livewetten im e-Sports oder Kombiwetten zum Bonusumsatz genutzt werden. Lediglich Systemwetten sind in der Regel nicht für den Bonusumsatz zugelassen.

Anmeldung bei einem Online Sportwetten Anbieter – Worauf sollte geachtet werden?

Wettfreunde, die sich bei einem Internet-Wettanbieter registrieren wollen, sollten sich ein paar Minuten Zeit nehmen und das Angebot mit anderen Anbietern vergleichen. Hilfestellung bieten hierbei auch Sportwetten Anbieter Tests.

Das Wettangebot sollte möglichst umfassend sein. Das betrifft nicht nur die angebotenen Sportarten und Ligen, sondern auch den Umfang der zu einem Spiel angebotenen Wetten. Darüber hinaus lohnt sich in der Regel auch ein Vergleich der Wettquoten, die sich von Wettanbieter zu Wettanbieter manchmal stark unterscheiden können.

Hinsichtlich des Bonus gilt, dass nicht immer der höchste Bonus der beste ist. Die Bonusbedingungen müssen ebenfalls stimmen. Fallen der geforderte Bonusumsatz oder die Wettquoten zu hoch aus, ist es meist sehr unwahrscheinlich, dass der Bonus jemals zur Auszahlung gelangt.

Auch die Frist für den Bonusumsatz sollte beachtet werden und nicht zu kurz ausfallen. Darüber hinaus sollten für Ein- und Auszahlungen möglichst viele verschiedene Zahlungsmethoden angeboten werden. Die Ein- und Auszahlungen sollten darüber hinaus möglichst kostenlos und zügig abgewickelt werden. Wer will schließlich schon lange auf eine Gewinnauszahlung warten oder mit hohen Gebühren bei der Auszahlung belastet werden?

Nicht zuletzt sollte auch ein Auge auf den Kundenservice geworfen werden. Dieser sollte nach Möglichkeit gut und erreichbar und deutschsprachig sein, um Fragen oder Probleme schnell klären zu können.

(HF)