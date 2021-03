Drei Ligen vier Live-Spiele

5. März 2021

Kellerduell, Steirer-Derby, Wiener-Europacup-Helden und Platzierungskampf – vier Schlagwörter, die allesamt für die kommenden Live-Übertragungen stehen. In der WHA gastiert BT Füchse Powersports Dienstagabend ab 20.20 Uhr, live auf ORF Sport+ und LAOLA1, im Steiermark-Derby bei HIB Handball Graz und will Platz vier weiter absichern. Bei den Männern kommt es heute Abend, 18:30 Uhr live auf LAOLA1, zum Kellerduell zwischen dem HC LINZ AG und der HSG Holding Graz, am Samstag emfpangen die Europacup-Helden der FIVERS ab 19:30 Uhr, live auf krone.tv, den SC kelag Ferlach. Mittwochabend kämpft in der spusu CHALLENGE Sparkasse Korneuburg gegen die Sportunion Leoben um ein Ticket fürs Obere Play-off, live zu sehen ab 20:15 Uhr auf LAOLA1.

ÖHB