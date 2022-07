Doppelter Medaillen-Jubel beim Team Austria

10. Juli 2022

Medaillen-Doppelpack für das Team Austria bei The World Games in Birmingham (USA)! Am zweiten Wettkampftag sorgte Karateka Alisa Buchinger am Samstag mit Silber für das erste Edelmetall bei den „Olympischen Spielen der nicht-olympischen Sportarten“, nur wenige Minuten später zog das Rock’n’Roll-Duo Anna Sturm/Matthias Feichtinger nach und sicherte sich Bronze.

„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich!“, tönte es am Samstag im Bill Battle Coliseum in Birmingham (USA). Österreichs Flag Footballer:innen und Faustballer:innen sorgten bei den Kämpfen von Kumite-Karateka Alisa Buchinger für Länderspiel-Atmosphäre und peitschten die Salzburgerin zur Silbermedaille. Dabei startete der Tag nicht nach Wunsch. Buchinger musste sich der Italienerin Silvia Semeraro 2:4 geschlagen geben und stand damit bereits unter Druck. Im zweiten Duell mit der US-Amerikanerin Skylar Lingl setzte sich die 29-jährige Salzburgerin mit 2:0 durch. Mit einem weiteren 2:0-Sieg gegen die Kanadierin Melissa Bratic sicherte sich Buchinger Platz zwei in der Gruppe und damit den Aufstieg ins Semifinale. Dort bekam es die Weltmeisterin von 2016 mit der Französin Alizee Agier zu tun. In einem ausgeglichenen Kampf konnte Buchinger spät einen Treffer landen und fixierte mit dem 1:0-Sieg den Finaleinzug.

Im Finale wartete erneut die Italienerin Semeraro, die abermals als Siegerin von der Tatami ging. „Es war unglaublich! Ich habe schon in der Früh gemerkt, dass heute mein Tag wird. Die Auftaktniederlage hat mich überhaupt nicht aus der Bahn gebracht. Danke an das Team Austria für die Atmosphäre, ich hatte Gänsehaut. Das ist nach WM-Gold 2016 sicher meine schönste und wertvollste Medaille“, jubelte Buchinger. Nach EM-Gold 2015 und 2017, WM-Gold 2016 und Silber bei den European Games 2015 sowie den World Games 2017 ist es die Krönung einer großartigen Karriere. „In letzter Zeit hatte ich es nicht leicht. Als ich es nicht zu den Olympischen Spielen nach Tokio geschafft habe, wollte ich alles hinschmeißen. Danke an alle, die trotzdem an mich geglaubt haben. Und auch danke an die, die es nicht getan haben – denn die Medaille ist die beste Antwort.“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl gratuliert der Karateka: „Weltmeisterin und Europameisterin war sie schon, nun hat unsere Fahnenträgerin Alisa Buchinger bei den World Games zum zweiten Mal Silber gewonnen! Es freut mich ganz besonders, dass sie gegen Ende ihrer großen Laufbahn nochmals bei einem absoluten Großereignis zuschlagen konnte. Ihre Leistungen motivieren viele Kinder und Jugendliche, mit Karate zu beginnen und damit eine Sportart aktiv auszuüben. Auch dafür gebührt ihr Dank und Anerkennung. Herzliche Gratulation!“

Rock’n’roll-Akrobatik

Platz zwei in der Vorrunde am Freitag. Platz zwei im Semifinale. Spätestens nach dem Einzug in die Top-6 und also das Finale war die Mitfavorit:innenrolle für Anna Sturm und Matthias Feichtinger nicht mehr von der Hand zu weisen. Und das Rock’n’Roll-Paar lieferte auch in der Medaillenentscheidung ab – und jubelte nach zwei intensiven Tanztagen mit spektakulären Flugeinlagen in der Legacy Arena über die Bronzemedaille.

Das bereits zweite Edelmetall für das Team Austria bei den World Games in Birmingham. „Das ist der bislang größte Erfolg für uns und für den Rock’n’Roll-Sport – diese Medaille ist ein Stück Tanzsport-Geschichte“, so das Duo aus Oberösterreich.

Das nur für einen kurzen Augenblick zittern musste, als nämlich bei der Fußübung, dem ersten Teil des Finales, die Musik nicht zu spielen begann. „Kurz haben wir gedacht, dass wir einen False Start hatten. Wenn die Musik anfängt zu spielen, musst du tanzen. Dann kriegst du keine zweite Chance. Aber zum Glück lag der Fehler nicht bei uns, sondern bei der Technik“, konnten Sturm/Feichtinger den kurzen Schock-Moment gut wegstecken. Und zeigten auch bei der finalen Akrobatik-Übung noch einmal ihr Können. Doppelsalti und Zweifachschrauben inklusive. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, umso schöner ist es, dass es wirklich mit der Medaille funktioniert hat. Einfach fantastisch, ein Traum ist wahr geworden!“ Der jetzt mit einem zweiwöchigen Urlaub in Florida belohnt wird.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Herzliche Gratulation an Anna Sturm und Matthias Feichtinger zur Bronzemedaille bei den World Games in Birmingham! Sie haben lange auf dieses große Ziel hingearbeitet und es jetzt tatsächlich auch erreicht! Rock’n’Roll-Akrobatik ist beeindruckend: hoher Luftstand, Kopfüber-Landungen und Tanzen in einem. Spektakulärer Spitzensport, der auf der großen internationalen Bühne der World Games perfekte Werbung in eigener Sache gemacht hat.“

Kraftdreikampf

Historische Premiere In der BJCC Concert Hall von Birmingham! Erstmals in der Geschichte des Kraftdreikampfs bei The World Games – und die Kombination aus Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben ist seit der ersten Ausgabe 1981 im Programm – war Österreich in der Startliste vertreten. Und das gleich doppelt: Ines Kahrer und Alexander Huber sorgten nicht nur für einen Premiere, die Oberösterreicherin und der Steirer hielten im Feld der weltbesten Kraftdreikämpfer:innen ausgezeichnet mit. Huber brachte bei der Kniebeuge im besten Versuch 310 kg nach oben, drückte 227,5 kg auf der Bank und schaffte beim Kreuzheben 290 kg – Platz 9. „Es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich war in den letzten Tagen ein krank, musste zudem Gewicht machen. Das ging an die Substanz, aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Wettkampf sehr zufrieden“, bilanziert der Bundesheer-Pilot in Ausbildung, der neben seinem Ergebnis auch viele Eindrücke mit nach Hause nimmt. „Es war ein einzigartiges Erlebnis, das bei der Eröffnungsfeier begonnen hat und bis zum Wettkampf weitergegangen ist. Ich habe mich hier als Sportler ganz besonders gefühlt, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.“

Und weil’s so schön war, möchte er 2025 im chinesischen Chengdu wieder dabei sein. „Eigentlich hätte das mein letzter Wettkampf sein sollen, aber nachdem es nicht das beste Ergebnis war, habe ich entschieden, dass ich weitermache. Meine Freundin wird mir zwar den Kopf abreißen, aber es sind zum Glück ‚nur‘ mehr drei Jahre. Das wird sie hoffentlich ein bisschen trösten.“ Keinen Trost brauchte Ines Kahrer nach ihrem Auftritt, denn die Oberösterreicherin knackte auf der Bühne gleich zwei Bestmarken. Zunächst schraubte sie ihren Rekord bei der Kniebeuge um zehn Kilogramm auf 227,5 kg nach oben. Und auch der Gesamt-Score von 537,5 kg nach allen drei Disziplinen bedeuteten neue PB. Technische Fehler beim Bankdrücken und Kreuzheben kosteten weitere Kilo, Rang 10 war für die Innviertlerin aber dennoch ein Erfolg.

„Überhaupt unter den 12 besten Kraftdreikämpferinnen der Welt zu sein und hier auf dieser riesigen Bühne stehen zu können, ist ein unglaubliches Gefühl. Es waren viele meiner Idole am Start, die ich in meinen ersten Jahren bewundert habe. Jetzt gegen sie anzutreten, tut richtig gut“, so Kahrer, die noch auf der Bühne bereits nach vorne blickte. „Ich weiß, woran ich arbeiten muss, weiß aber auch, dass ich noch Luft nach oben habe. Das ist meine Motivation, um hart weiterzuarbeiten, um bei den nächsten World Games wieder am Start stehen zu können.“ Die Faszination Kraftdreikampf beschreibt Kahrer so: „Es ist ein einzigartiges Gefühl, wenn man Gewichte bewegt, die man nie zuvor bewegt hat, wenn man sich zu einer Leistung pusht, die einem vielleicht sogar ein bisschen Angst macht. Ich möchte meine Grenzen weiter verschieben.“

Am Sonntag greifen die österreichischen Teams ins World Games-Geschehen ein. Los geht’s mit den Faustball-Herren, die zum Auftakt ab 14 Uhr (21 Uhr MESZ) auf Italien treffen, die Damen bekommen es im Anschluss mit den amerikanischen Gastgeberinnen zu tun. Auf die Flag Footballer:innen wartet zum Auftakt eine Doppelschicht im imposanten Legion Field. Die Herren spielen zunächst gegen Mexiko und dann gegen Deutschland, die Damen starten gegen Frankreich und beenden den Arbeitstag mit dem Matchup gegen die USA. Bei Inline-Speedskater Christian Kromoser läutet der Wecker bereits vor 6 Uhr. Das Punkterennen musste wegen Regens auf Sonntagfrüh verlegt werden, am Nachmittag steht das Eliminationsrennen auf dem Programm.

