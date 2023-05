Dinamo Helfort und Austria XIII vor WFV-Cup-Finale in Stadtliga gegeneinander

17. Mai 2023

In einer Woche stehen einander im WFV-Cup-Finale Austria XIII Auhof Center und SV Dinamo Helfort gegenüber. Anpfiff im Ernst-Happel-Stadion ist 19.30 Uhr. Aber schon am Samstag kommt es in der 26. Runde der Wiener Stadtliga zum Duell dieser beiden Teams. Die Begegnung am Helfort-Platz hat dementsprechend besondere Brisanz.

Dinamo Helfort ist nach 25 von 30 Runden Fünfter, hat neun Punkte mehr gesammelt als Austria XIII auf Rang acht. Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen gingen allerdings an die Truppe von Trainer Michael Keller. Im Herbst gewann Austria XIII durch frühe Tore von Benedikt Martic und Stefan Nemetz daheim 2:0.

Dinamo Helfort hat am Samstag eine beeindruckende Serie zu verteidigen, ist seit über einem halben Jahr oder elf Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Nur dreimal musste man sich im Frühjahr mit einem Unentschieden begnügen. Austria XIII hat hingegen zuletzt eine Durststrecke von nur einem Punkt aus sechs Spielen beenden können, feierte vergangenen Freitag einen 4:2-Heimerfolg über SV Gerasdorf Stammersdorf.

Man darf gespannt sein, ob die WFV-Cup-Finalisten am Samstag im Stadtligaduell alle ihre Karten auf den Tisch legen werden oder die Trainer Stefan Coric und Michael Keller im Hinblick auf das „Spiel des Jahres“ am Mittwoch im Happel-Oval den einen oder anderen Trumpf in der Hinterhand behalten.

Austria XIII ist durchaus als WFV-Cup-Spezialist zu bezeichnen. Zwar gewann der Verein aus dem 14. Bezirk nur einmal den Titel – 2018 mit 4:3 über Wiener Viktoria – stand aber bereits fünfmal im Finale. So auch vor einem Jahr, als man gegen FC Stadlau 0:3 den Kürzeren zog. Helfort ist noch ohne WFV-Cup-Titel. Die einzige Finalteilnahme liegt 27 Jahre zurück. 1996 unterlagen die Ottakringer Prater SV 2:4.

Am kommenden Mittwoch noch vor dem Endspiel um den Wiener Landescup (19.30 Uhr) findet im Happel-Stadion das Finale im DSG-Cup zwischen Sektion Westside und Spice Balls statt (17.15 Uhr).

WFV-Cup 2022/2023, Finale

Mi, 24.05., 19:30: SV Dinamo Helfort vs. Austria XIII Auhof Center

Ernst-Happel-Stadion, SR Patrick Koscielnicki

Weg ins Finale

Austria XIII Auhof Center:

HF: 3:2 gegen Hellas Kagran

VF: 2:1 bei 1.Simmeringer SC

AF: 3:2 gegen SV Wienerberg 1921

3. Rd.: 8:0 gegen Liesing ASK

2. Rd.. 5:0 bei KSC/FCB Donaustadt

SV Dinamo Helfort:

HF: 3:1 bei LAC-Inter

VF: 1:0 gegen SV Gerasdorf Stammersdorf

AF: 7:0 gegen 1980 Wien

3. Rd.: 3:0 bei Maccabi Wien

alle Ergebnisse und Statistiken

DSG-Cup 2022/2023, Finale

Mi, 24.05., 17:15: DSG Sektion Westside vs. Dsg Spice Balls

Ernst-Happel-Stadion, SR Patrick Heinzl

alle Ergebnisse und Statistiken

im Auftrag des WFV