Countdown EM-Quali: Topmotiviert in der „Bubble“

4. Januar 2021

Nach den ersten beiden Trainingsblöcken vor Weihnachten bzw. Silvester startete Österreichs Volleyball-Herren-Nationalteam am Samstag im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn in die letzte Phase der Vorbereitung auf das Qualifikationsturnier zur CEV EuroVolley 2021. Coronabedingt sind der 16-köpfige Kader und Staff komplett abgeschottet, leben also in einer „Bubble“ – bis kommenden Samstag. Dann erfolgt nämlich die Abreise zur EM-Quali nach Israel. In Chadera trifft die ÖVV-Auswahl zwischen 12. und 16. Jänner je zweimal auf den Gastgeber und die Volleyball-Topnation Bulgarien. ORF Sport+ überträgt alle Spiele der Österreicher live. Ganze Meldung

im Auftrag des ÖVV