Anwurf zur neuen WHA-Saison!

11. September 2020

Eine Woche nach den Herren- starten die besten heimischen Damen-Teams in die Meisterschaft. Am Samstag steht die komplette erste WHA-Runde auf dem Programm. Die Liga wartet mit zwei Neuerungen auf: Im Anschluss an den Grunddurchgang folgen erstmals Semifinalduelle mit Hin-und Rückspiel. Die Sieger bestreiten eine „Best-of-3“-Finalserie. Außerdem kommen die heimischen Handball-Fans ab dieser Saison nicht nur in den Genuss von Livestreams und TV-Liveübertragungen aus der spusu LIGA und spusu CHALLENGE, sondern auch aus der WHA. Dank der neuen Kooperation mit LAOLA1.tv wird es zwölf Spiele im Livestream geben, hinzu kommen bis zu sechs Partien auf ORF Sport+ – darunter natürlich die Finalduelle! Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)