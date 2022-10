Aich/Dob verpasst dritte Champions League-Runde

14. Oktober 2022

Für SK Zadruga Aich/Dob war in der zweiten CEV Champions League-Runde Endstation. Die Kärntner verloren am Donnerstag das Rückspiel beim finnischen Meister Ford Levoranta Sastamala 1:3 (16:25, 25:23, 17:25, 23:25). Das erste Duell hatte Aich/Dob in der JUFA-Arena in fünf Sätzen gewinnen können. Für das Team von Headcoach Zoran Kedacic geht es nun im CEV Cup weiter. Den Gegner kennt man aus der MEVZA League, kommt aus Slowenien und heißt Calcit Kamnik. Das Heimspiel steigt am kommenden Mittwoch, das Retourmatch eine Woche später.

HIER geht’s zum volleynet.at-Artikel

im Auftrag des ÖVV