7.800 Todesfälle durch Bewegungsmangel jährlich

27. September 2020

Sport Austria-Präsident Hans Niessl appellierte am Samstag im Rahmen seiner #BeActive-Tour, Sportwillige und Sportvereine nicht zu verunsichern und Verordnungen „klar und eindeutig“ zu formulieren. „Sonst wird leider bald jeder einen Verein kennen, der den Betrieb einstellt, nur desshalb, weil er sich nicht mehr auskennt… Wir brauchen den Sportbetrieb vom Breiten- über den Gesundheits- bis zum Spitzensport im vollen Umfang und das mehr denn je.“

Niessl besuchte in Wien und dem Burgenland drei Stationen der österreichweit durchgeführten #BeActive Night, ein Programmpunkt der Europäischen Wochen des Sports: „Eine ausgezeichnete Aktion, die die Bevölkerung zu mehr Bewegung animieren soll. Wie wichtig das ist, zeigen uns erschreckende Zahlen: Rund 9 % der jährlichen Todesfälle in Österreich sind auf Bewegungsmangel zurückzuführen. 2019 starben also hierzulande rund 7.800 Menschen (Statistik Austria, Anm.), weil sie sich Zeit ihres Lebens nicht ausreichend bewegt hatten. Das müssen wir verbessern und dazu müssen wir auch während Corona den Sportbetrieb in jeglicher Form vom Kinderturnen bis zur Senioren-Gymnastik aufrechterhalten.“

Bislang keine Clusterbildung im Sportbereich

„Sport und Bewegung“ seien, so Niessl weiter, „gerade in Zeiten einer Pandemie von besonderer Bedeutung, weil sie das Immunsystem stärken und die Widerstandskraft erhöhen. Deshalb brauchen wir jeden unserer 15.000 Sportvereine und jeden unserer 576.000 ehrenamtlichen FunktionärInnen. Diese dürfen nicht entmutigt werden. Dass es bislang im Sport keine Clusterbildungen gegeben hat und deshalb keine Gründe vorliegen, den Sportbetrieb einzuschränken, ist ihnen zu verdanken, weil sie darauf achten, dass Konzepte, Hygienemaßnahmen, Maskenschutz und Abstandsregeln vor während und nach Sportveranstaltungen in überaus hohem Maße eingehalten werden.“

#BeActive Night an 27 Standorten in ganz Österreich

Auch die Europäische Kommission zollt der Wichtigkeit von Sport und Bewegung Tribut und ruft deshalb seit 2015 jährlich zur „Europäischen Woche des Sports“ (23. bis 30. September) auf. Die in Österreich von Sport Austria koordinierte Aktion bewegt mittlerweile Menschen in 42 Ländern. Eine der Flagship-Veranstaltungen, die #BeActive Night, fand heute, Samstag, unter Einhaltung sämtlicher Corona-Richtlinien statt. Dabei konnten die BesucherInnen an 27 Standorten in ganz Österreich kostenlos rund 55 Sportarten und Bewegungsformen ausprobieren. www.beactive-austria.at

(im Auftrag von Sport Austria)