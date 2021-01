12. Januar 2021

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer startete erfolgreich in die Qualifikation zur CEV EuroVolley 2021. Kapitän Peter Wohlfahrtstätter und Co. gewannen Dienstagabend den Auftakt des Double-Round-Robin-Turniers in Chadera gegen Gastgeber Israel in 80 Minuten 3:0 (27:25, 25:23, 25:20) und bescherten so Radovan Gacic in seinem ersten offiziellen Spiel als ÖVV-Headcoach den so wichtigen Sieg. Mehr

im Auftrag des ÖVV