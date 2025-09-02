Zehn Jahre Europäische Woche des Sports in Österreich

2. September 2025

Was 2015 als Antwort der Europäischen Kommission auf alarmierende Ergebnisse einer Eurobarometer-Studie begann, hat sich zu einer der größten Bewegungsinitiativen Europas entwickelt: die Europäische Woche des Sports mit dem Slogan #BeActive. Millionen Menschen in ganz Europa werden seither eingeladen, Bewegung neu zu entdecken – unabhängig von Alter, Herkunft oder Fitnesslevel.

Österreich war von Beginn an dabei. Der traditionelle Startschuss erfolgt jedes Jahr mit dem Tag des Sports (20.9.), Österreichs größter Leistungsschau der Dach- und Fachverbände mit hunderttausenden Besucher:innen, diesmal wieder am Wiener Heldenplatz. Koordiniert wird die Kampagne hierzulande von Sport Austria.

„Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, die #BeActive-Botschaft unter die Leute zu bringen. Sport ist die beste Präventivmedizin, verbessert die Lebensqualität und spart Kosten im Gesundheitssystem. Was kann es Besseres geben?“, sagt Sport Austria-Präsident und #BeActive-Botschafter Hans Niessl und ergänzt: „Deshalb brauchen wir Investitionen in den Spitzen-, Breiten- und Schulsport. Bei unseren Botschafter:innen setzen wir vor allem auf Menschen aus dem Alltag: Eltern, Pädagog:innen usw. können ebenso wichtige Vorbilder wie Spitzensportler:innen sein!“

Vielfalt als Erfolgsrezept

Die Europäische Woche des Sports lebt von ihrer Vielfalt: vom Tag des Schulsports (19.9.) und European School Sport Day (26.9.), den #BeActive Youth Labs über die #BeActive Night (27.9.) bis zu Workplace-Aktionen wie bewegten Mittagspausen. Aber auch daran anknüpfende Initiativen wie 50 Tage Bewegung oder die ORF-Kooperation „Wir bewegen Österreich“ am Nationalfeiertag tragen Bewegung nachhaltig in die Breite.

Bewegung im Alltag

Die Kampagne macht deutlich: Bewegung gehört nicht nur in die Arena, sondern in den Alltag – ob zwischen Kinderwagen und Supermarkt, im Park, auf dem Schulhof, im Wohnzimmer oder im Betrieb. Sie schafft Raum für alle, die sich nicht über Leistung definieren, sondern über Lebensfreude, Gesundheit und Gemeinschaft. Genau das macht #BeActive so kraftvoll.

Ausblick

Nach zehn Jahren ist die Europäische Woche des Sports aus Österreichs Sportlandschaft nicht mehr wegzudenken. Sie motiviert, inspiriert und erinnert daran, dass es für jede:n zielführend ist, nicht nur eine Woche aktiv zu sein, sondern im besten Fall auf 52 bewegte Wochen im Jahr zu kommen.

#BeActive-Botschafter:innen 2025

Andreas Onea, paralympischer Schwimmer – „Viele Menschen wissen gar nicht, dass ich Sportler bin.“

Katrin Neudolt, gehörlose Badmintonspielerin – „Ich muss dem Schiedsrichter viel erklären.“

Hans Niessl, Sport Austria-Präsident – „Bewegung gehört zu meinem Alltag.“

Sarah & Ewald Fischer, Gewichtheberin & Trainer – „Du musst dein Ziel stets im Blick haben.“

Marlis Birkner, Gesangspädagogin – „Manchmal fühle ich mich wie eine Trainerin.“

Jakob Dunshirn, Ultimate Frisbee Spielertrainer:in – „Egal wie gut du bist, du kannst allein keinen Punkt machen.“

23.–30. September: #BeActive!

Mehr Info: www.beactive-austria.at

i, A. v. Sport Austria