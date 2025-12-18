win2day Beach Volleyball Tour PRO setzt Wachstumskurs fort: Rekordsaison mit 100.000 Fans

18. Dezember 2025

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO setzt ihren beeindruckenden Wachstumskurs konsequent fort. Nach einer Rekordsaison 2024, in der die Tour bereits auf allen Ebenen deutlich zugelegt hatte, gelang 2025 der nächste große Schritt. Insgesamt zwölf Turniere – fünf MASTERS, sechs OPEN und als krönender Abschluss die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS im Kitzbüheler Tennis-Stadion – begeisterten landesweit die Fans. Überall das gleiche Bild: bummvolle Ränge – insgesamt 100.000 Fans – großartige Stimmung, internationale Top-Teams und Beachvolleyball auch auf Weltklasseniveau.

Rekordzahlen bestätigen den Boom

Die umfassende Weiterentwicklung der Tour spiegelte sich 2025 klar in den Erfolgskennzahlen wider:

+126 % Fans vor Ort – rund 100.000 Besucher:innen

+25 % Medienwert – mehr als € 2 Mio.

+100 % Reichweite auf Social Media

+80 % längere durchschnittliche View-Time im Livestream

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie stark die strategischen Maßnahmen – vom Ausbau der Medienpräsenz über neue Livestreaming-Formate in Kooperation mit Medienpartner LAOLA1 und über zahlreiche TV-Produktionen in Kooperation mit dem ORF bis hin zu innovativen Eventkonzepten – gegriffen haben. Beachvolleyball ist in Österreich so populär wie nie zuvor.

Von Neusiedl bis Kitzbühel – eine Saison voller Highlights

Von Anfang Mai bis Anfang September tourte die heimische Beachvolleyball-Elite bei der win2day Beach Volleyball Tour PRO quer durchs Land – begleitet von internationalen Top-Teams, tausenden Fans und einer sommerlich-lebendigen Atmosphäre. Die Tour bot sportlich alles, was das nationale wie auch das internationale Beachvolleyball-Herz begehrt. Besonders spektakulär war das finale Aufeinandertreffen auf der Wiener Donauinsel, wo mit Brasiliens Starduo Thâmela/Vic, der Nummer 1 der Welt, und Österreichs Dorina und Ronja Klinger, der Nummer 4 der Welt, absolute Weltklasse aufeinandertraf. Insgesamt strömten rund 100.000 Zuseher:innen zu den Turnieren, wobei allein das Turnier auf der Donauinsel mit 38.200 Fans den größten Andrang verzeichnete.

Der Saisonauftakt erfolgte mit dem Burgenland MASTERS Neusiedl am See powered by Kronen Zeitung, das im Rahmen des „Kia Beach & Surf Fest“ ausgetragen wurde. Hier wurde erstmals ein Stadion direkt am „Meer der Wiener“ errichtet – ein echter Blickfang, der bereits im Vorfeld für große mediale Aufmerksamkeit sorgte. Weiter ging es mit dem MEVZA Innsbruck BeachEvent, bei dem sich der Innsbrucker Marktplatz erneut in einen heißen Beachvolleyball-Court verwandelte. Bereits zum vierten Mal trafen hier Spitzensport, Sommerfeeling und mitreißende Stimmung mitten im Herzen der Stadt aufeinander. Österreichische und internationale Top-Teams waren am Start, angeführt von den Staats- und U18-Europameisterinnen 2024, Lilli Hohenauer und Lia Berger.

Auch das Raiffeisen Wolfurttrophy MASTERS bot Beachvolleyball auf höchstem Niveau: Internationale Top-Duos sorgten für packende Finalspiele, aus denen Brasilien bei den Frauen und Tschechien bei den Männern als Sieger hervorgingen. Das traditionsreiche Turnier erwies sich einmal mehr als Publikumsmagnet. Beim PRO Beach Battle MASTERS in Litzlberg präsentierte sich die Tour einmal mehr in Bestform: Wie schon im Vorjahr setzten sich die Titelverteidiger Tjasa Kotnik/ Magdalena Rabitsch sowie Timo Hammarberg/Tim Berger durch. Das Turnier, das Jahr für Jahr neue Qualitätsmaßstäbe setzt, verwandelte den Austragungsort einmal mehr in einen echten Hexenkessel.

Auf der Wiener Donauinsel wurde das Beachcamps Austria MASTERS presented by HYPO NOE ausgetragen, bei dem Brasiliens Starduo Thâmela/Victória sowie das neue ÖVV-Team Pascariuc/Horst ohne Satzverlust dominierten. Im Frauenbewerb kam es zum Aufeinandertreffen der Nummer 1 und Nummer 4 der Welt – Weltklasse pur auf der nationalen Tour.

Den krönenden Abschluss bildete Anfang September eine Premiere: Die größten Austrian Championships aller Zeiten fanden erstmals im legendären Tennisstadion Kitzbühel statt. Unter dem Motto „BEACH. GAMS. GROSS.“ wurde das Stadion zur größten Beachvolleyball-Arena des Landes umgebaut. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Kitzbüheler Alpen trafen die besten Beachvolleyballer:innen Österreichs aufeinander. Kitzbühel wurde damit zum Schauplatz für Spitzensport, Community-Spirit und gelebte Inklusion – ein würdiger Abschluss einer außergewöhnlichen Saison.

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort

Österreichs win2day Beach Volleyball Tour PRO 2025 hat somit ihren Status als Premium-Turnierserie eindrucksvoll bestätigt. Rekordzahlen, volle Tribünen, internationale Stars und ein denkwürdiges Finale in Kitzbühel! Kurzum: Österreich bleibt ein Hotspot des Beachvolleyballs. Andersrum gesagt: Die win2dayBeach Volleyball Tour PRO hat heuer neue Dimensionen erreicht!

Georg Wawer, Managing Director win2day: „Wir sind unglaublich stolz, Partner einer Tour zu sein, die Jahr für Jahr neue Maßstäbe setzt. Die win2day Beach Volleyball Tour PRO hat 2025 eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in diesem Sport steckt. Die Rekordzahlen bestätigen den eingeschlagenen Weg und die großartige Arbeit aller Beteiligten. Der Kern unserer Sponsoringstrategie ist, den heimischen Sport nachhaltig zu unterstützen – und zwar Frauen wie Männer, mit und ohne Behinderung – immer mit derselben Wertschätzung. Mein persönliches Highlight 2025 waren die Staatsmeisterschaften, wo erstmals auch die gehörlosen Beach Volleyballer:innen zeitgleich in Kitzbühel gespielt haben. Dahingehend ist die Tour ein Aushängeschild geworden, das für Vielfalt, Fairness und Spitzenleistungen steht.“

Johannes Wiesmann ,Head of Content & Product LAOLA1: „Diese Saison hat gezeigt: Beachvolleyball begeistert Österreich! Wir bei LAOLA1 spüren das ganz direkt – in den Streams, auf Social Media und in der Community. Die win2day Beach Volleyball Tour PRO entwickelt sich extrem gut und ist ein Innovativer Partner. Wir freuen uns, ihren Weg als Medienpartner mit voller Energie zu begleiten.“

win2day Beach Volleyball Tour PRO-Promoter Daniel Hupfer: „Die Entwicklung der win2day Beach Volleyball Tour PRO schreitet in großen Schritten voran. Die gesamte Tour ist 2025 hervorragend verlaufen. Jeder unserer Tourstopps hat mittlerweile seinen eigenen Kultstatus erlangt – das prägt die Tour und ihre Wirkung auf Fans und Partner. Wir danken allen Sponsoren sowie unseren Veranstalterinnen und Veranstaltern für ihr großes Engagement und blicken schon jetzt voller Vorfreude auf 2026.“

ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel: „Es freut uns ganz besonders, dass wir trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen einen derartigen Erfolg einfahren und die win2day Beach Volleyball Tour PRO weiter wachsen konnte! Das zeigt, wie viele tolle und engagierte Beachvolleyball-Veranstalter es in Österreich gibt – und dass das Produkt die Menschen begeistert. Großes emotionales Highlight war sicherlich das Staatsmeisterschaftsfinale der Gehörlosen – erstmals am Center Court PRO Tour Staatsmeisterschaften – welches für ganz denkwürdige Momente für Spieler und Publikum gesorgt hat.“

win2day BV Tour PRO