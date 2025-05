Weltmeisterin Höllmüller im Endspurt zur Sportlehrerin

Chayenne Höllmüller, Teamweltmeisterin im Cheerleading, steht kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung zur staatlich geprüften Sportlehrerin an der Bundessportakademie (BSPA) Wien. Seit September 2022 drückt sie dort die Schulbank – nun geht es in die Zielgerade.



„Die Ausbildung ist vielfältig und anspruchsvoll. Besonders die Verbindung von theoretischem Wissen mit sportlichen Herausforderungen hat mir großen Spaß gemacht und mich voll gefordert. Es ist fast schade, dass diese intensive und bereichernde Zeit nun zu Ende geht“, sagt die Leistungssportlerin.

Für Höllmüller stand früh fest, dass ihre berufliche Zukunft im Sport liegt. Ihre Erfolge im Leistungssport und die sportliche Familientradition – ihr Vater absolvierte die BSPA-Ausbildung vor 20 Jahren – haben sie geprägt. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr entschied sie sich bewusst für diesen Weg: „Die Bundessportakademie war der richtige Schritt für mich.“Die Aufnahme an der Akademie setzt Fitness und motorisches Talent in mehreren Disziplinen voraus. Diese Vielseitigkeit liegt Höllmüller, die bereits als Cheftrainerin im Cheersport aktiv ist. „Ich kann mir vorstellen, später als Lehrkraft zu arbeiten, aber genauso reizt mich die Selbständigkeit. Mit dieser fundierten Ausbildung kann ich in verschiedenen Sportarten als Trainerin Fuß fassen“, sagt sie mit Blick in die Zukunft.

An der BSPA Wien machen viele ihr Hobby zum Beruf – nicht nur Leistungssportler:innen. Voraussetzung sind die Erfüllung der Schulpflicht, eine bestandene Aufnahmeprüfung und natürlich die Liebe zum Sport.

Die nächsten Aufnahmeprüfungen finden am 16. und 17. Juni sowie am 8. und 9. September 2025 statt. Alle Info dazu unter www.bspa.at