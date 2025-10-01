Vorhang auf zur neuen AVL-Saison – alles zum Saisonstart

1. Oktober 2025

Am kommenden Wochenende startet die neue Saison der Austrian Volley Leagues (AVL)! Jeweils zehn Damen- und zehn Herren-Teams nehmen den Kampf um den Meistertitel auf. Die gleiche Anzahl von Damen- und Herren-Teams unterstreicht, dass der Österreichische Volleyballverbands (ÖVV) seinen Fokus auf Gender Equality legt – von den Ligen über die Nationalteams bis hin zum Beachvolleyball wird bei Damen wie Herren der gleiche Aufwand betrieben.

Fans können sich auf bis zu 30 ORF-Livespiele freuen, rund 300 Partien werden zusätzlich via LAOLA1-Livestream und im Liveticker auf volleynet.at übertragen.

Titelverteidigerinnen eröffnen in neuer Arena

Die Double-Gewinnerinnen von VB NÖ Sokol/Post empfangen in ihrem ersten Heimspiel in der neuen Sport Arena Wien die ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt. Erst am vergangenen Samstag krönten sich die Niederösterreicherinnen in der Stadtwerke-Hartberg-Halle mit einem klaren 3:0-Erfolg über die Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz auch zum Supercup-Sieger.

Herren: Vizemeister auswärts gefordert

Bei den Herren sorgt der Rückzug des Double-Siegers HYPO TIROL Volleyballteam für zusätzliche Spannung. TSV Raiffeisen Hartberg, Supercup-Gewinner nach einem 3:0 gegen Aich/Dob, startet auswärts bei SPORTUNION z+p St. Pölten.

i. A. d. ÖVV