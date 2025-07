Vikings gewinnen win2day Game Days Austrian Bowl XL

27. Juli 2025

In einem dramatischen Showdown besiegten die AFC Vienna Vikings vor 4334 Zuschauern in der NV Arena St. Pölten am Samstag die Danube Dragons nach klarem Rückstand mit 27:17 und revanchierten sich für die Finalniederlagen gegen den Lokalrivalen 2022 und 2023.

Benjamin Sobotka, Head Coach AFC Vienna Vikings:„Das ganze Spiel ist eine Geschichte aus den letzten drei Jahren. Wir haben uns zurückgekämpft und als wir dann in Führung gegangen sind, haben wir Vikings-Football gespielt – in der Offense, in der Defense und auch in den Special Teams. Wir haben in der Halbzeit gesagt, ein Baum fällt nicht auf den ersten Schlag. Wir müssen immer weiter auf diesen Stamm draufhauen. Bleiben wir ruhig und spielen unseren Football. Man wird erst morgen realisieren, was wir da geschafft haben.“ Mehr

i. A. d. AFBÖ