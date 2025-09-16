16. September 2025

Tägliche Bewegungseinheit: Sport Austria fordert klares Bekenntnis zur Vollausrollung

Bei der heutigen Pressekonferenz mit Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und SPORTUNION-Vizepräsidentin Michaela Huber wurde einmal mehr deutlich: Über die Bedeutung der Täglichen Bewegungseinheit herrscht Einigkeit. ÖFB-Teamchef und neuer Botschafter der Initiative Ralf Rangnick machte deutlich, dass Bewegung in Schulen kein Luxus sein dürfe, sondern Pflicht sein müsse – andernfalls steuere man auf ein Desaster zu. Auch Staatssekretärin Schmidt sprach von einem „Herzensprojekt der Bundesregierung“.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Wir brauchen aber endlich ein klares Bekenntnis zur Vollausrollung! Die Tägliche Bewegungseinheit ist das größte Präventionsprogramm Österreichs – sie könnte ein echtes Leuchtturmprojekt der Regierung sein, das mit vergleichsweise geringen Mitteln enorme Wirkung entfaltet und nachhaltig wirkt. Damit alle Kinder in Kindergärten und Volksschulen erreicht werden, braucht es einen verbindlichen Zeitplan, klare Finanzierungszusagen aus allen Bereichen – auch unter Einbindung des Gesundheitsressorts – sowie den schrittweisen Ausbau der notwendigen Personalressourcen.“

Derzeit profitieren nur 14 Prozent der Kinder von der Täglichen Bewegungseinheit, obwohl bereits über 330.000 Einheiten jährlich in allen Bundesländern erfolgreich umgesetzt werden. Für die schrittweise, bundesweite Ausrollung wären jetzt zusätzliche 20 Millionen Euro – also eine Verdoppelung des Budgets für das aktuelle Schuljahr – und im Endausbau rund 150 Millionen Euro notwendig. Eine Investition, die sich mehrfach rechnet: Bewegungsmangel verursacht jedes Jahr Kosten von 2,4 Milliarden Euro, während Sport schon heute 530 Millionen Euro im Gesundheitssystem einspart. Aktuell haben 86 Prozent der Kinder noch keine Tägliche Bewegungseinheit.

Niessl abschließend: „Wer den Staatshaushalt langfristig und nachhaltig sanieren will, darf nicht kurzsichtig handeln. Es geht um nicht weniger als die Gesundheit unserer Kinder und die gesundheitspolitische Zukunft unseres Landes. Die Tägliche Bewegungseinheit ist dafür ein wesentlicher Schlüssel. Diese Chance dürfen wir nicht länger ungenutzt lassen. Es freut mich, dass es nun mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick einen starken Botschafter für die größte Präventionsinitiative Österreichs gibt.“

i. A. v. Sport Austria