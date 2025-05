SV Dinamo Helfort erstmals „Sport Riss“ Wiener Landescup-Sieger

20. Mai 2025

Der Sieger des 35. „Sport Riss“ Wiener Landescup-Finales heißt SV Dinamo Helfort. Das Team von Cheftrainer Stefan Coric setzte sich am Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion mit 2:0 (1:0) gegen Stadtliga-Rivalen Red Star Penzing durch und sicherte sich damit erstmals den Titel.

Vor 1.600 Zuschauer:innen im ehrwürdigen Prater-Oval entwickelte sich ein stimmungsvolles Nachbarschaftsduell zweier Ottakringer Vereine, deren Heimstätten nur wenige Meter voneinander entfernt liegen. Schon nach wenigen Sekunden zappelte der Ball erstmals im Netz – allerdings ohne Folgen: Leon Shainis Kopfballtreffer nach einem Freistoß von Philipp Königstein wurde wegen Abseits aberkannt. Wenig später hatte Helfort eine Doppelchance, Red-Star-Keeper Christoph Jakl parierte stark. In der 21. Minute war es dann so weit: Helfort-Torhüter Kristijan Jajalo leitete mit einem weiten Auswurf einen schnellen Angriff ein, Loick-Harmas Boana spielte in die Tiefe auf Armin Idrizi – der blieb eiskalt und verwandelte zum 1:0. Kurz vor der Pause verfehlte ein gefährlicher Freistoß von Königstein nur von Helfort.

Nach dem Seitenwechsel hatte Red Star mehr vom Spiel, blieb aber zu ungenau. Die stabile Helfort-Defensive ließ kaum etwas zu – erst ein Solo von Königstein in der 70. Minute brachte Gefahr. Die Partie blieb spannend bis zur Schlussphase: Zunächst vergab Viktor Petrovic per Kopf das mögliche 2:0, dann hatte Red Star die Riesenchance auf den Ausgleich – doch Jajalo parierte Königsteins Foulelfmeter (81.). In der Nachspielzeit machte Christian Mijatovic alles klar: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß setzte er sich stark durch und traf sehenswert zum 2:0-Endstand ins kurze Eck.

Für Helfort war es im dritten Anlauf in Serie – und dem vierten insgesamt – endlich der große Wurf. In den beiden Vorjahren stand man jeweils im Endspiel, scheiterte jedoch knapp. „Super, dass es nun endlich geklappt hat. Es war ein tolles Nachbarschaftsduell“, freute sich Trainer Stefan Coric. Helfort bescherte der Titel auch ein Ticket für den ÖFB-Cup. Red Star Penzing verpasste hingegen den zweiten Triumph nach 2015.

Bereits am Nachmittag wurde das Finale im Wiener DSG-Cup ausgetragen. Dort setzte sich Favorit Südtirol 07 souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Vienna Internationals durch.

„Sport Riss“ Wiener Landescup 2024/2025, Finale

Di., 20.05., 19:00: SV Dinamo Helfort vs. Red Star Penzing 2:0 (1:0)

Tore: Armin Idrizi (21.) und Christian Mijatovic (90. +2)

Ernst-Happel-Stadion, SR Demir Cagri

DSG-Cup 2024/2025, Finale

Di., 20.05., 16:30: DSG Südtirol 07 vs. Vienna Internationals 3:0 (2:0)

Tore: Andrik Stricker (18., 32.) und Noah Pixner (69.)

Ernst-Happel-Stadion, SR Stephan Heinrich

WFV