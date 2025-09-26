Supercup-Finale als Saison-Startschuss – live in ORF Sport+

26. September 2025

Morgen Samstag, 27. September, fällt in der Stadtwerke-Hartberg-Halle der Startschuss in die neue Volleyball-Saison. Mit dem ÖVV-Supercup-Finale (live ab 17:30 Uhr auf ORF Sport+) wird gleich der erste Titel der neuen Spielzeit vergeben. Bereits um 17:30 Uhr eröffnen die Damen von VB NÖ Sokol/Post und die Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz den Finaltag, ehe um 20:15 Uhr die Herren von TSV Raiffeisen Hartberg auf den SK Zadruga Aich/Dob treffen. Für die Steirer ist das erste Highlight der Saison die Chance auf Revanche: Im denkwürdigen Cupfinale 2024 hatte man vor 2.000 Fans gegen Aich/Dob den Kürzeren gezogen. Mehr

i. A. d. ÖVV