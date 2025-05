Srna Vardjan zurück im Nationalteam

21. Mai 2025

Mit einem prominenten Comeback begannen die österreichischen Volleyball-Nationalteams diese Woche im Landesportzentrum VIVA Steinbrunn die Vorbereitung auf die CEV European Silver League 2025. Frauen-Teamchef Roland Schwab und Männer-Headcoach Radovan Gacic haben einen 16er-Kader einberufen. Besonders erfreulich: Srna Vardjan ist erstmals seit 2019 dabei!

Die 28-Jährige wird das Team in den Silver League-Heimspielen im Juni und in der Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026 im August verstärken. Vardjan, vor ihrer Heirat Markovic, griff als Legionärin in Deutschland, Italien und Polen an. Nach Babypause kehrte sie in der abgelaufenen Saison aufs Spielfeld zurück – und hatte maßgeblichen Anteil am 52. Meistertitel von NÖ Sokol/Post. „Ich freue mich auf die Aufgabe, will helfen, eine Stütze sein“, erklärt die Wienerin, die zuletzt vor sechs Jahren das Team-Dress trug.

Gacic setzt auch heuer in der Silver League auf viele junge, aufstrebende Spieler. „Eine super Möglichkeit, auf internationaler Bühne Erfahrung zu sammeln, um für die EM-Qualifikation gerüstet zu sein“, erläutert der ÖVV-Cheftrainer. Im August, wenn es ums Ticket zur Europameisterschaft 2026 geht, werden auch die erfahrenen Leistungsträger Paul Buchegger, Alex Berger, Max Thaller und Nicolai Grabmüller zur Verfügung stehen.



Alle Silver League-Heimspiele in Amstetten

Das erste Saisonziel der ÖVV-Auswahlen ist der Einzug ins Silver League-Finale. Nur die Sieger steigen in die Golden League 2026 auf. Die Schwab-Truppe startet am 31. Mai gegen Georgien, die Herren beginnen eine Woche später – am 7. Juni gegen Island. Austragungsort aller Heimspiele ist die Johann-Pölz-Halle in Amstetten: Die Damen treffen dort am 13. Juni auf Lettland und am 15. Juni auf die Schweiz. Zwei Wochen später übernimmt das Männer-Nationalteam die Bühne in Amstetten: Am 27. Juni geht es gegen Schweden, am 29. Juni folgt das Duell mit Ungarn.

EM-Quali im August mit Highlight in Hartberg

Das große Saisonhighlight steigt am 9. August in der Stadtwerke-Hartberg-Halle: Beim „EM-Quali-Doppel“ empfangen die Österreicherinnen Nordmazedonien, die ÖVV-Männer messen sich mit der starken Auswahl Belgiens. Hauptziel dieses Sommers ist es, mit beiden Teams das CEV EuroVolley 2026-Ticket zu lösen. Die Chancen stehen gut – Spannung ist garantiert!

Tickets für die Heimspiele in Amstetten und Hartberg sind unter volleyball.austria erhältlich.

ÖVV-Kader Frauen-Nationalteam für CEV European Silver League 2025:

Nicole Holzinger (TSC Kelag Wildcats Klagenfurt), Victoria Deisl Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg), Daniela Katz (VB NÖ Sokol/Post), Nina Nesimovic (Quimper Volley 29/FRA), Aida Mehic VB (NÖ Sokol/Post), Jana Gärtner (Rote Raben Vilsbiburg/GER), Kora Schaberl (Evreux Volley-Ball/FRA), Lina Hinteregger (VB NÖ Sokol/Post), Marie Bruckner (UVC Holding Graz), Srna Vardjan (VB NÖ Sokol/Post), Julia Trunner (ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt), Carmen Raab (Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg), Anamarija Galic (OK Herceg Novi/MNE), Anna Oberhauser (UVC Holding Graz), Eva Stabentheiner (TI-Axess-volley), Linda Peischl (TSV Sparkasse Hartberg)

ÖVV-Kader Männer-Nationalteam für CEV European Silver League 2025:

Samuel Müller (Union Raiffeisen Waldviertel), Elia Stosch (UVC Holding Graz), Michael Czerwinski (Cisterna Volley/ITA), Benedikt Sablatnig (UVC Holding Graz), Jacob Kitzinger HYPO TIROL Volleyballteam), Paul Kiss (Union Raiffeisen Waldviertel), Stefan Mülleder (TSV Raiffeisen Hartberg), Richard Hensel (TSV Raiffeisen Hartberg), Sebastian Sablatnig (SK Zadruga Aich/Dob), Tobias Reinstadler (Sportunion z+p St. Pölten), Tobias Willimek (TSV Raiffeisen Hartberg), Lukas Glatz (TSV Raiffeisen Hartberg), Noel Krassnig (SK Zadruga Aich/Dob), Jonas Mürzl (UVC McDonald’s Ried), Clemens Ecker (HAOK Mladost Zagreb/CRO), Paul Nusterer (Union Raiffeisen Waldviertel)

CEV European Silver League Women 2025, League Round

Auswärtsspiele

31.05., 17:00: Österreich vs. Georgien | Digranes Kopavogur (Island)

01.06., 17:00: Island vs. Österreich | Digranes Kopavogur (Island)

07.06., 18:00: Österreich vs. Nordmazedonien | Høllin á Hálsi Tórshavn (Färöer)

08.06., 18:00: Färöer vs. Österreich | Tórshavnar Ittrottar (Färöer)



Heimturnier

13.06., 17:35: Österreich vs. Lettland | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

14.06., 17:35: Schweiz vs. Lettland | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

15.06., 17:35: Österreich vs. Schweiz | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)



CEV European Silver League Men 2025, League Round

Auswärtsspiele

07.06., 20:00: Österreich vs. Island | Centre Atert Bertrange (Luxembourg)

08.06., 20:00: Luxemburg vs. Österreich | Centre Atert Bertrange (Luxembourg)

21.06., 18:00: Österreich vs. Aserbaidschan | Við Tjarnir Hoyvík (Färöer)

22.06., 18:00: Färöer vs. Österreich | Við Tjarnir Hoyvík (Färöer)



Heimturnier

27.06., 17:35: Österreich vs. Schweden | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

28.06., 17:35: Ungarn vs. Schweden | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)

29.06., 17:35: Österreich vs. Ungarn | Johann-Pölz-Halle (Amstetten)



CEV EuroVolley 2026 Women’s Qualifiers, Pool F

17.08.2024: Nordmazedonien vs. Österreich 0:3 (14:25, 17:25, 20:25)

25.08.2024: Österreich vs. Griechenland 0:3 (18:25, 20:25, 23:25)

06.08.2025, 19:00: Griechenland vs. Österreich

09.08.2025, 17:35: Österreich vs. Nordmazedonien (Stadtwerke-Hartberg-Halle)



Gruppensieger und fünf beste Gruppenzweite lösen EM-Ticket.



CEV EuroVolley 2026 Men’s Qualifiers, Pool A

17.08.2024: Österreich vs. Aserbaidschan 3:0 (25:16, 25:23, 25:14)

28.08.2024: Belgien vs. Österreich 3:0 (25:19, 25:14, 25:21)



09.08.2025, 20:20: Österreich vs. Belgien (Stadtwerke-Hartberg-Halle)

16.08.2025, 16:00: Aserbaidschan vs. Österreich



Gruppensieger und fünf beste Gruppenzweite lösen EM-Ticket.



