Sport Austria-Präsident Niessl zum Frauentag: „Setzen konkrete Schritte“ / Olympiasiegerin Flock wird Botschafterin

6. März 2026

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März unterstreicht Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, das klare Engagement des organisierten Sports für mehr Vielfalt und echte Chancengerechtigkeit. Mit der FE&MALE Sports Conference am 8. April in Linz, die von Sport Austria mitorganisiert wird, setze man bewusst konkrete Schritte statt bloßer Absichtserklärungen. Als Botschafterin der FE&MALE Sports Conference konnte Sport Austria Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock gewinnen.

„Es reicht nicht, nur zu fordern, dass Frauen im Sport mehr Sichtbarkeit brauchen – wir setzen auch konkrete Maßnahmen. Mit der FE&MALE Sports Conference machen wir Herausforderungen sichtbar, schärfen das Bewusstsein und arbeiten aktiv an praktikablen Lösungen. Es freut mich sehr, dass wir für die FE&MALE Sports Conference mit Janine Flock nun auch eine frischgekürte Olympiasiegern mit langjähriger Erfahrung im Spitzensport als Botschafterin gewinnen konnten. Ihre Vorbildwirkung in diesem Bereich ist besonders wichtig“, betont Niessl.

Die gemeinsam mit der RBG Reichel Business Group GmbH organisierte FE&MALE Sports Conference versteht sich als zentrales Format, um ungenutzte Potenziale offenzulegen. Noch immer bleiben große Chancen unerschlossen, weil Führungspositionen vielfach einseitig besetzt sind. Genau hier setzt die Initiative an: Sie zeigt auf, welches Entwicklungspotenzial im Sport steckt, stärkt das Bewusstsein dafür, wie Entscheidungstragende als aktive Verbündete Verantwortung übernehmen können, und liefert gezielte Impulse, um bestehende Herausforderungen nicht nur zu benennen, sondern konkrete Lösungsansätze zu entwickeln.

Gerade rund um den Internationalen Frauentag wird deutlich, wie wichtig Initiativen wie diese sind: Die FE&MALE Sports Conference – diesmal mit Tennistrainerin Judy Murray als Keynote Speakerin – steht sinnbildlich für den Anspruch, Gerechtigkeit im Sport nicht nur einzufordern, sondern aktiv zu gestalten – mit konkreten Maßnahmen, starken Vorbildern und nachhaltiger Wirkung.

i. A. v. Sport Austria