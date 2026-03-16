Sport Austria-Chef Niessl gratuliert ÖPC-Team

16. März 2026

Hans Niessl: „Das Abschneiden unseres ÖPC-Teams bei den Para-Spielen in Italien erfüllt Sport-Österreich mit großem Stolz! Mit 13 Medaillen – sieben Gold, zwei Silber und vier Bronze – kehrt das österreichische Team nach Hause zurück. Der fünfte Platz im Medaillenspiegel zeigt eindrucksvoll, auf welch hohem internationalen Niveau sich der österreichische Para-Sport befindet und mit welchem Einsatz unsere Athletinnen und Athleten arbeiten. Besonders hervorheben möchte ich die Familie Aigner mit neun Medaillen, insbesondere Veronika Aigner, die mit vier Siegen und einem zweiten Platz in fünf Starts die erfolgreichste Athletin dieser Spiele ist. Einfach unglaublich! Ihre Leistungen sind außergewöhnlich und ein inspirierendes Beispiel für den gesamten Sport. Ich gratuliere dem Team des Österreichisches Paralympisches Committee herzlich zu diesem beeindruckenden Erfolg und danke allen Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern sowie Betreuerinnen und Betreuern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft!“

i. A. v. Sport Austria