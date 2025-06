Sieg und Niederlage für ÖVV-Teams in Silver League

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen hat am Sonntag in seinem vierten CEV European Silver League-Spiel die Pflicht erfüllt. In Sandur wurde Gastgeber Färöer souverän 3:0 (25:13, 25:9, 25:22) besiegt.

Headcoach Roland Schwab: „Wir haben ein bisschen gebraucht, um in die Partie zu finden. Die Sätze eins und zwei waren trotzdem sehr eindeutig. Der dritte Durchgang war enger, aber wir haben ihn souverän zugemacht. Wir sind voll im Rennen um einen Finalplatz. Spannender geht es nicht.“

Nicht nach Wunsch lief es am Sonntag für Österreichs Männer-Nationalteam. Nach dem überzeugenden Auftaktsieg in Bertrange über Island zog die Auswahl von Headcoach Radovan Gacic im Duell mit Gastgeber Luxemburg 1:3 (25:22, 23:25, 20:25, 21:25) den Kürzeren.

