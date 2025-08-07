Satzgewinn für ÖVV-Damen bei Niederlage gegen Griechenland

7. August 2025

Das österreichische Damen-Nationalteam musste am Mittwochabend in der Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026 Women’s eine 1:3-Niederlage gegen Gruppenfavorit Griechenland hinnehmen. Die Partie in Agios Ioannis Rentis (Piräus) endete nach 105 Minuten mit 3:1 für die Gastgeberinnen (25:19, 25:14, 18:25, 25:14). Dennoch konnte Rotweißrot einen wichtigen Satzgewinn verbuchen, der im Rennen um einen der besten fünf zweiten Gruppenplätze von Bedeutung sein könnte. Griechenland hat die Gruppe mit vier Siegen aus vier Spielen als Pool-Sieger beendet. Das letzte EM-Quali-Spiel bestreiten die ÖVV-Damen schon am Samstag, 9. August (17:35 Uhr), in der Stadtwerke-Hartberg-Halle. Im Rahmen des großen „Volleyball-Doppels“ treffen sie auf Nordmazedonien, direkt im Anschluss spielen die Herren (20:20 Uhr) gegen Belgien. Tickets gibt es im offiziellen ÖVV-Ticketshop: volleyball.austria

Mehr Info:

i. A. d. ÖVV