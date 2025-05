Saisonauftakt mit MASTERS in Neusiedl am See

29. April 2025

Von Anfang Mai bis Anfang September tourt die heimische Beachvolleyball-Elite durchs Land – begleitet von internationalen Teams, begeisterten Fans und natürlich sommerlicher Atmosphäre. Zwölf Turniere in drei Kategorien umfasst die win2day Beach Volleyball Tour PRO 2025 – fünf MASTERS, sechs OPEN und zum Abschluss die AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS. Der Saisonauftakt erfolgt von Freitag bis Sonntag mit dem „Burgenland MASTERS Neusiedl am See powered by Kronen Zeitung“ im Rahmen des „Kia Beach & Surf Fest“. Aus diesem Anlass fand am Dienstag die Kick-off-Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Österreichischen Segel-Verband statt.

Mehr Info auf volleynet.at!

i. A. d. ÖVV