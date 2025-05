Red Star und Helfort um „Sport Riss“-Wiener Landescup

30. April 2025

Das 35. Finale im „Sport Riss“-Wiener Landescup der Männer wird ein echtes Nachbarschaftsduell. Red Star Penzing trifft am 20. Mai im Ernst Happel-Stadion auf SV Dinamo Helfort. Die Heimstätten der Stadtliga-Clubs sind wenige Meter voneinander entfernt. Am Dienstag zog zunächst Red Star durch ein 2:1 (1:0) gegen SV Donau ins Endspiel ein. Später am Abend folgte Helfort dank eines Erfolgs über Royal Persia – ebenfalls mit 2:1 – nach. Der Favorit tat sich gegen das Überraschungsteam aus der Oberliga B schwer, konnte aber das Blatt nach 0:1 zur Pause in der zweiten Halbzeit wenden. Beide Halbfinalduelle gingen hintereinander am Donauplatz über die Bühne.

Die Tore für Red Star erzielten Leon Shaini (15.) nach einem Eckball und Michael Ried (50.), der einen Konter mit einem platzierten Schuss perfekt abschloss. Danach hatte SV Donau mehr vom Spiel, der Anschlusstreffer durch Andrej Vukovic kam allerdings zu spät (86.). Das erste Aufeinandertreffen diese Saison im November in der 14. Meisterschaftsrunde hatte der Stadtliga-Zweite aus Kaisermühlen auswärts 4:1 gewonnen – diesmal drehte der vermeintliche Außenseiter den Spieß um.

Red Star ist das einzige Team, das im laufenden Bewerb noch nicht ins Elfmeterschießen musste. Aufgrund einer Reform durch den Wiener Fußball-Verband (WFV) folgt seit dieser Saison auf die reguläre Spielzeit direkt die Entscheidung vom Punkt. Verlängerungen gehören also der Vergangenheit an, was die Spannung noch einmal deutlich steigern konnte. Red Star schaltete auf dem Weg ins Halbfinale Wiener Akademik, ASK Ober St. Veit, SC Großfeld und NAC aus. Gelingt dem Landescup-Sieger 2015 genau zehn Jahre nach dem ersten Triumph gar wieder der große Wurf?

Helfort zittert sich ins dritte Finale in Folge

Auf dem Papier schienen die Rollen vor dem Halbfinale Dinamo Helfort gegen Royal Persia klar verteilt. Der Dritte der Oberliga B setzte dem Stadtliga-Fünften allerdings schwer zu, ging durch ein Eigentor von Nikola Kalak (39.) auch in Führung. Die Wende leitete ein weiteres Eigentor ein. Diesmal war Michael Gruber (57.) der Unglücksrabe. Danach waren die Gäste feldüberlegen, ohne allerdings zu vielen Abschlüssen zu kommen. Der Siegtreffer fiel dennoch: Armin Idrizi (77.) avancierte zum Matchwinner für den Favoriten.

In den vergangenen Runden hatten sich die Helfort- und Royal Persia-Spieler als wahre Experten vom Elfmeterschießen erwiesen. Jeweils dreimal gelang der Aufstieg vom Punkt – dem Club aus Ottakring nach einem souveränen Sieg zum Auftakt über Cro-Vienna aus der 2. Landesliga gegen die Stadtligarivalen WAF pinova Telekom, 1980 Wien und 1. Simmeringer SC. Für Helfort bedeutet der erneute Finaleinzug die dritte Chance in Folge, endlich den ersten Landescup-Titel zu holen. Vor zwei Jahren unterlag man im Endspiel Austria XIII Auhof Center 0:2, vor einem Jahr SV Donau 0:1. Sind in drei Wochen aller guten Dinge drei?

Finale am 20. Mai – freier Eintritt im Happel-Stadion

Das 35. Finale im „Sport Riss“-Wiener Landescup wird am 20. Mai um 19 Uhr im Ernst Happel-Stadion angepfiffen – bei freiem Eintritt! Davor steigt ab 16.30 Uhr das Endspiel im Wiener DSG (Diözesansportgemeinschaft) Cup zwischen Vienna Internationals und Südtirol 07.

„Sport Riss“-Wiener Landescup 2024/25

Finale

20.05., 19:00: Red Star Penzing vs. SV Dinamo Helfort (Ernst Happel-Stadion)

Halbfinale

29.04.: SV Donau vs. Red Star Penzing 1:2 (0:1)

29.04.: Royal Persia vs. SV Dinamo Helfort 1:2 (1:0)

Viertelfinale

25.03.: Red Star Penzing vs NAC 3:1 (0:1)

25.03.: Royal Persia vs. Sportunion Schönbrunn 5:3 i.E. (3:3, 1:0)

26.03.: Post SV vs. SV Donau 9:10 i.E. (1:1, 1:1)

01.04.: 1.Simmeringer SC vs. SV Dinamo Helfort 1:4 i.E. (1:1, 0:1)

Achtelfinale

18.02.: SV Donau vs. SV Gerasdorf Stammersdorf 1:0 (1:0)

19.02.: 1980 Wien vs. SV Dinamo Helfort 4:5 i.E. (1:1, 0:0)

23.02.: Royal Persia vs. SC Mannswörth 9:8 i.E., 0:0 n.V. (0:0, 0:0)

04.03.: Red Star Penzing vs. SC Großfeld 4:2 (2:1)

3. Runde

27.11.: Ober St.Veit vs. Red Star Penzing 1:7 (0:2)

26.11.: Royal Persia vs. SK Slovan HAC 3:1 (3:0)

29.11.: SV Donau vs. SV Essling 3:1 (1:1)

30.11.: WAF pinova Telekom vs. SV Dinamo Helfort 4:5 i.E. (1:1, 0:0)

2. Runde

21.10.: Wiener Akademik vs. Red Star Penzing 0:2 (0:2)

22.10.: Cro-Vienna vs. SV Dinamo Helfort 1:3 (0:1)

23.10.: Kapellerfeld vs. Royal Persia 3:4 i.E. (0:0, 0:0)

23.10.: Wacker Wien vs. SV Donau 1:7 (0:6)

1. Runde

24.08.: KSC/FCB Donaustadt vs. Royal Persia 0:4 (0:0)

