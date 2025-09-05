Opening der Sport Arena Wien

5. September 2025

Sportstadtrat Peter Hacker, Finanzstadträtin Barbara Novak und NEOS-Klubobfrau Selma Arapović haben am Freitag die neue Sport Arena Wien am Handelskai vorgestellt. Bei dem Medientermin mit Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson, Volleyball-Nationalteamspielerin Aida Mehic und der Basketballerin Sigrid Koizar wurden auch erste Programm-Highlights präsentiert, die in der multifunktionalen und energieneutralen Sportanlage stattfinden werden.

Schon jetzt ist die neue Sport Arena Wien gefragter Austragungsort für nationale und internationale Sportereignisse: Ein Highlight im November ist das 100-jährige Jubiläum des Österreichischen Handballbundes mit dem Länderspiel gegen Ungarn. Das Handball-Nationalteam der Männer trifft zudem am 6. Jänner 2026 auf Tschechien. Auch der Basketball hat in der Sport Arena Wien künftig seine Bühne – mit mehreren Spielen der österreichischen Nationalteams sowie dem prestigeträchtigen ABA-League-Duell BC Vienna gegen Roter Stern Belgrad. Darüber hinaus wird die Austrian College Sports League ihre Season Opener und das große Finale austragen. Im Volleyball sind Länderspiele des Frauen-Nationalteams als Vorbereitung auf die EM-Endrunde geplant. Im Juni 2026 wird Wien mit den Nationalen Sommerspielen von Special Olympics Österreich ein starkes Zeichen für Inklusion setzen.

13.000 Quadratmeter, energieneutral betrieben

Die Sport Arena Wien umfasst drei unabhängig nutzbare Hallen – darunter eine große Ballsporthalle mit flexiblen Tribünen – und bietet insgesamt rund 13.000 m² Sportflächen (Ballsport 3.000 m², Turnen 1.500 m², Leichtathletik 6.500 m², Multifunktionsräume & Kampfsport 2.000 m²). Die Nutzungskapazität steigt von vormals 8.600 auf 38.000 Stunden pro Jahr. Bereits im Probebetrieb absolvierten zahlreiche Sportler*innen erste Einheiten – von Kunstturnen über Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Tischtennis bis zu Judo, Tanz, Yoga und Leichtathletik.

Als erste energieneutrale Sporthalle Österreichs erfüllt die Anlage höchste Umweltstandards und strebt das Zertifikat klimaaktiv Gold an. Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen, Wärmepumpen mit Geothermie, eine effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Betonkerntemperierung, LED-Beleuchtung sowie eine Reduktion versiegelter Flächen um rund 2.000 m² zeichnen das Energiekonzept aus. Eine konsequente Re-Use-Strategie ermöglichte die Wiederverwertung von 95 Prozent der 50.000 Tonnen Baurestmassen des Ferry-Dusika-Stadions, durch mobile Aufbereitung und kurze Transportwege wurden rund 40.000 Liter Diesel eingespart.

Eröffnung mit Sportfest am Samstag

Offiziell eröffnet wird die Sport Arena Wien am 6. September mit einem großen Sportfest für die ganze Familie. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher*innen in der Stephanie-Endres-Straße 3 ein erlebnisreicher Tag voller Sport, Unterhaltung und Musik. Zahlreiche Indoor- und Outdoor-Stationen laden zum Mitmachen ein – alles bei freiem Eintritt.

Fakten zur Sport Arena Wien:

Bauherrin: Sport Wien (MA 51)

Projektmanagement: WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH

Architektur: Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH

Betrieb: Wien Holding Sport GmbH

• 3 Hallen, 13.000 m² Sportflächen

• 38.000 Nutzungsstunden/Jahr

• Breites Sportangebot (u. a. LA, Turnen, Handball, Volleyball, Basketball, Badminton, Tischtennis, Judo, Tanz, Yoga)

• Erste energieneutrale Sporthalle Österreichs, klimaaktiv Gold angestrebt

• 95 Prozent Re-Use der Baurestmassen

PM/RED